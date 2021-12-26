Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

Японія через снігопади скасувала понад сотню авіарейсів

У Японії скасували більш як 100 внутрішніх авіарейсів через сильні снігопади у регіонах, наближених до узбережжя Японського моря.
Японія через снігопади скасувала понад сотню авіарейсів Фото: japantimes.co.jp
Про це повідомляє NHK.
 
Місцеві метеорологи закликають людей утриматися від виходів на вулицю у зв’язку з негодою.
 
Очікується, що снігопад посилиться у неділю, 26 грудня. Метеорологічне агентство Японії попереджає, що сильний снігопад може порушити рух транспорту та спровокувати сходження лавин.
 
 
Також зазначається, що сніг, який накопичується на лініях електропередач, може призвести до відключення електрики.
 
Як повідомлялося, у США на Різдво, 25 грудня, скасували 908 внутрішніх і міжнародних авіарейсів. Причиною цього рішення стала хвиля зараження штамом Омікрон, а також стрімке зростання кількості випадків COVID-19 серед персоналу авіаперевізників.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 12 2021 13:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.