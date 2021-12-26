CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУ Японії скасували більш як 100 внутрішніх авіарейсів через сильні снігопади у регіонах, наближених до узбережжя Японського моря.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японія через снігопади скасувала понад сотню авіарейсів
Фото: japantimes.co.jp
Про це повідомляє NHK.
Місцеві метеорологи закликають людей утриматися від виходів на вулицю у зв’язку з негодою.
Очікується, що снігопад посилиться у неділю, 26 грудня. Метеорологічне агентство Японії попереджає, що сильний снігопад може порушити рух транспорту та спровокувати сходження лавин.
Також зазначається, що сніг, який накопичується на лініях електропередач, може призвести до відключення електрики.
Як повідомлялося, у США на Різдво, 25 грудня, скасували 908 внутрішніх і міжнародних авіарейсів. Причиною цього рішення стала хвиля зараження штамом Омікрон, а також стрімке зростання кількості випадків COVID-19 серед персоналу авіаперевізників.
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26 12 2021 13:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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