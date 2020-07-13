За вихідні на порушення карантину викрили понад 140 розважальних закладів
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, передає РБК - Україна.
Найбільше порушень правоохоронці зафіксували у Києві (19), Сумській (17) і Львівській (11 фактів) областях.
"Всього за результатами перевірок призупинено роботу 143 установ, серед яких 42 нічних клуби та 101 заклад громадського харчування. Всього протягом відпрацювань поліцейські склали 102 адміністративних протоколи, з них 100 - за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил карантину людей), ще два протоколи - за ст. 185 КУпАП", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України заборонив роботу нічних розважальних закладів після 23:00. При цьому культурно-розважальні заклади будуть працювати з деякими обмеженнями.
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