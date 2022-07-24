CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОросійські загарбники вкрали фонтан із Театрального скверу Маріуполя: розібрали і вивезли разом із форсунками для розприскування води.
Як повідомлялося, із захопленого Маріуполя росіяни вивозять усе вціліле майно: тролейбуси, "розумні дошки" зі шкіл, обладнання з лікарень, зерно і метал. При цьому намагаються створити картинку "відновлення життя" у майже знищеному ними місті. Утім, Маріуполь і сьогодні залишається без нормального постачання електрики, води, газу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Загарбники розібрали та вивезли фонтан із Театрального скверу Маріуполя
Маріупольський фонтан у Театральному сквері, той самий, по якому (бігав) швидко прогулювався Президент України Володимир Зеленський, остаточно вкрадено. Разом з форсунками. Мразота російська
Фото: t.me/andriyshTime
Про це повідомляє у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріупольський фонтан у Театральному сквері, той самий, по якому (бігав) швидко прогулювався Президент України Володимир Зеленський, остаточно вкрадено. Разом з форсунками. Мразота російська", - написав Андрющенко.
Він також оприлюднив відео робочого фонтану і фото нинішніх його руїн.
Як повідомлялося, із захопленого Маріуполя росіяни вивозять усе вціліле майно: тролейбуси, "розумні дошки" зі шкіл, обладнання з лікарень, зерно і метал. При цьому намагаються створити картинку "відновлення життя" у майже знищеному ними місті. Утім, Маріуполь і сьогодні залишається без нормального постачання електрики, води, газу.
Від початку російського вторгнення у місті загинули близько 22 тис. мирних жителів. Понад 50 тисяч були депортовані до росії та тимчасово окупованих територій Донецької області.
Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів. Маріуполю загрожують екологічна катастрофа та спалах інфекційних хвороб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 07 2022 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Українські військові збили ворожий безпілотник Zala
- ВІДЕО Еллі Голдінг та Pianoбой разом заспівали "Ой у лузі червона калина..."
- ФОТО Зникла морська лілія носитиме прізвище Зеленського, вирішили польські палеонтологи
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ
- Білл Гейтс віддасть майже всі статки на благодійність. Закликав світових багатіїв зробити те саме