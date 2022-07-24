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Загарбники розібрали та вивезли фонтан із Театрального скверу Маріуполя

Маріупольський фонтан у Театральному сквері, той самий, по якому (бігав) швидко прогулювався Президент України Володимир Зеленський, остаточно вкрадено. Разом з форсунками. Мразота російська
російські загарбники вкрали фонтан із Театрального скверу Маріуполя: розібрали і вивезли разом із форсунками для розприскування води.
Загарбники розібрали та вивезли фонтан із Театрального скверу Маріуполя Фото: t.me/andriyshTime
Про це повідомляє у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
 
"Маріупольський фонтан у Театральному сквері, той самий, по якому (бігав) швидко прогулювався Президент України Володимир Зеленський, остаточно вкрадено. Разом з форсунками. Мразота російська", - написав Андрющенко.
 
Він також оприлюднив відео робочого фонтану і фото нинішніх його руїн.
 


Як повідомлялося, із захопленого Маріуполя росіяни вивозять усе вціліле майно: тролейбуси, "розумні дошки" зі шкіл, обладнання з лікарень, зерно і метал. При цьому намагаються створити картинку "відновлення життя" у майже знищеному ними місті. Утім, Маріуполь і сьогодні залишається без нормального постачання електрики, води, газу.
 
Від початку російського вторгнення у місті загинули близько 22 тис. мирних жителів. Понад 50 тисяч були депортовані до росії та тимчасово окупованих територій Донецької області.
 
Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів. Маріуполю загрожують екологічна катастрофа та спалах інфекційних хвороб.
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24 07 2022 16:59
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