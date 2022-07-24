Загарбники розібрали та вивезли фонтан із Театрального скверу Маріуполя

Маріупольський фонтан у Театральному сквері, той самий, по якому (бігав) швидко прогулювався Президент України Володимир Зеленський, остаточно вкрадено. Разом з форсунками. Мразота російська

російські загарбники вкрали фонтан із Театрального скверу Маріуполя: розібрали і вивезли разом із форсунками для розприскування води.

Про це повідомляє у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольський фонтан у Театральному сквері, той самий, по якому (бігав) швидко прогулювався Президент України Володимир Зеленський, остаточно вкрадено. Разом з форсунками. Мразота російська", - написав Андрющенко.

Він також оприлюднив відео робочого фонтану і фото нинішніх його руїн.





Як повідомлялося, із захопленого Маріуполя росіяни вивозять усе вціліле майно: тролейбуси, "розумні дошки" зі шкіл, обладнання з лікарень, зерно і метал. При цьому намагаються створити картинку "відновлення життя" у майже знищеному ними місті. Утім, Маріуполь і сьогодні залишається без нормального постачання електрики, води, газу.

Від початку російського вторгнення у місті загинули близько 22 тис. мирних жителів. Понад 50 тисяч були депортовані до росії та тимчасово окупованих територій Донецької області.

Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів. Маріуполю загрожують екологічна катастрофа та спалах інфекційних хвороб.