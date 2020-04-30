Закарпаття чекає зростання туристичного потоку в листопаді – експерт

"Ми очікуємо головні маси туристів, які матимуть з собою фінанси, не раніше листопада"

На Закарпатті переконані, що після скасування карантину потік туристів відновлюватиметься поступово, а зросте – не раніше листопада 2020 року.

Про це заявив експерт із туризму, президент Регіональної туристичної організації Закарпаття Федір Шандор у сюжеті "Суспільне Закарпаття", передає Укрінформ.

"Ми очікуємо головні маси туристів, які матимуть з собою фінанси, не раніше листопада, починаючи з винних фестивалів типу "Божоле", "Червене вино". Підрахунок нульовий почнемо лише в лютому 2021 року. Не раніше", – сказав Шандор.

За його словами, до впровадження карантину Ужгород щодня відвідували 2-3 тисячі туристів. У суперсезони – новорічно-різдвяний і період цвітіння сакур – в день могли приїхати різними видами транспорту до 50 тисяч.

Зараз же, поінформував голова асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття Олександр Шершун, частину екскурсій, які закарпатські гіди запланували на весну, перенесли на літо. Екскурсії, які стосувалися цвітіння сакур, скасували повністю.

"Переносити саме ці тури, саме ці екскурсії (пов’язані із цвітінням сакур – ред.) досить важко – хіба що на наступний рік, а так довго чекати ніхто не готовий. Травневий сезон мав бути дуже жвавий. Судячи з завантаженості готелів, екскурсоводів, попит був шалений. На травневі свята знайти вільний готель і вільного екскурсовода, вільний транспорт було дуже важко. Однак це все перекреслив карантин", – сказав Шершун.

В ОДА зазначають, що через карантин без прибутку залишилися всі підприємці, які надавали послуги туристам: туроператори, екскурсоводи, власники готелів, санаторних комплексів. Збитків зазнали й інші галузі, пов’язані з туризмом. Так, за словами начальниці управління туризму закарпатської ОДА Любові Когуч, йдеться про тих, хто надає супутні послуги: харчування, сувенірна продукція, б’юті-індустрія, видавнича діяльність (промоція, маркетингові компанії), крафтові виробники й сільськогосподарська продукція – немає такого попиту, який був за наявності туристів.

Нагадаємо, що український музичний фестиваль Atlas Weekend переноситься на липень 2021 року. Такою заявою організатори події приголомшили 29 квітня через пандемію коронавірусу.