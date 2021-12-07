ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОКомпанія Virgin Galactic у неділю здійснила перший "туристичний" суборбітальний політ зі своїм засновником, британським мільярдером Річардом Бренсоном на борту.
Скріншот з трансляціїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Засновник Virgin Бренсон злітав у космос
Від зльоту до посадки корабля пройшло близько години
Річард Бренсон Фото: startyourlife.ru
Про це повідомляють Virgin Galactic та Space.com.
Компанія вела трансляцію польоту в YouTube.
Старт польоту планувався на 16 годину за київським часом, однак його перенесли на 17:30 через погодні умови.
Корабель "Unity 22" стартував з космічного порту "Америка" в штаті Нью-Мексико за допомогою літака-носія VMS Eve. Пізніше він від'єднався від літака-носія. Після цього корабель досяг висоти 88 кілометрів – вище за межу космосу, визнану в США (80 км). Через кілька хвилин він почав знижуватися.
Від зльоту до посадки корабля пройшло близько години.
Бренсон був пасажиром у хвостовій частині ракетного літака.
Скріншот з трансляції
Як повідомляє Space.com, окрім Бренсона, пасажирами були віцепрезидентка Virgin Galactic зі зв’язків з урядом і досліджень Сіріша Бандла, провідний інженер з експлуатації Virgin Galactic Колін Беннет, головний інструктор астронавтів Virgin Galactic Бет Мозес.
У компанії Джеффа Безоса Blue Origin заявили, що їхній апарат New Shepard пролетить вище так званої лінії Кармана – 100 км над рівнем моря, які є умовною межею між атмосферою Землі та космосом – на відміну від ракетного літака Virgin Galactic Річарда Бренсона. Blue Origin запустить екіпаж 20 липня.
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