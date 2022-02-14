Зеленський і Шольц проводять зустріч із ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц проводять зустріч із представниками ЗМІ.

Як передає Укрінформ, трансляцію веде Офіс Президента.

Як повідомляв Укрінформ, канцер ФРН Олаф Шольц перед візитами до Києва та Москви вкотре попередив Володимира Путіна про неминучі та негайні санкції. Шольц заявив, що обидва його візити мають на меті забезпечити мир перед лицем дуже серйозної загрози.

Канцер ФРН неодноразово повторював останнім часом, що з 2014 року Німеччина надала Україні 1,83 млрд євро допомоги та є найбільшим двостороннім донором Києва.