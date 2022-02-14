ПОЛІТИКА ВІДЕОПрезидент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц проводять зустріч із представниками ЗМІ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський і Шольц проводять зустріч із ЗМІ
Фото: ОП
Як передає Укрінформ, трансляцію веде Офіс Президента.
Як повідомляв Укрінформ, канцер ФРН Олаф Шольц перед візитами до Києва та Москви вкотре попередив Володимира Путіна про неминучі та негайні санкції. Шольц заявив, що обидва його візити мають на меті забезпечити мир перед лицем дуже серйозної загрози.
Канцер ФРН неодноразово повторював останнім часом, що з 2014 року Німеччина надала Україні 1,83 млрд євро допомоги та є найбільшим двостороннім донором Києва.
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14 02 2022 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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