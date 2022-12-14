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CУСПІЛЬСТВО

Зеленський: Історія реформ в Україні триває навіть під час війни

14 грудня 2022, 07:57
Зеленський: Історія реформ в Україні триває навіть під час війни
Зеленський: звернення до Нової Зеландії
Історія реформ в Україні триває – триває навіть під час такої війни.
Про це заявив у вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський, коментуючи ухвалений 13 грудня Верховною Радою й підписаний ним закон про ліквідацію Київського окружного адмінсуду.
 
 
Бажаю здоров'я, шановні українці!
 
Сьогодні був дуже плідний день для України. В різних аспектах.
 
Маємо дуже хороші новини з Франції – сьогодні там відбулися дві конференції на підтримку України. Перший їхній результат – мільярд євро допомоги нашій стійкості, передусім енергетиці.
 
Кожного дня здобуваємо для України нові сили, щоб пройти цю зиму, і я дякую всім, хто працює заради цього і хто допомагає нашій державі.
 
Маємо сьогодні й рішення інших країн, окрім Франції, – Чехії, Іспанії, Швейцарії – про надання додаткових пакетів підтримки. Італійський Сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави й людей...
 
Сьогодні я брав участь в обох конференціях у Парижі. Перша стосувалася більшою мірою наших міждержавних відносин. Другий форум був орієнтований на бізнес Франції.
 
Українські урядовці представили французьким підприємцям можливості для інвестування в Україну уже зараз, коли війна ще триває, і після нашої перемоги. Обговорили й те, що можемо додатково зробити для посилення нашої держави на європейському рівні.
 
Перша леді України сьогодні у Франції презентує гуманітарні проєкти нашим партнерам. Те, що може бути зроблено максимально швидко для підтримки у сфері медицини, освіти та гуманітарної допомоги нашим людям, зокрема через Фундацію Олени. І я вдячний усім французам за підтримку України – не лише політичну, не лише оборонну й санкційну, що життєво важливо. Але й за те, що ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінність людського життя, гідність людини й ті гуманітарні можливості, які кожному й кожній дає сучасний світ.
 
Говорив із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Подякував за рішення щодо 18 мільярдів євро для України в наступному році та за збільшення Європейського фонду миру на 2 мільярди євро. Ці кошти можуть значно допомогти нам зберігати соціальну стабільність. Готуюся й до участі в засіданні Європейської ради 15 грудня.
 
Щойно звернувся до парламенту й народу Нової Зеландії – країни, яка принципово підтримує нас із перших тижнів повномасштабної російської агресії. Розказав про нашу формулу миру, про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули. І закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство у підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру – того, який стосується екологічної безпеки й розмінування.
 
Нова Зеландія – одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя, і яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру.
 
І ще одне.
 
Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ триває – триває навіть під час такої війни.
 
Я дякую всім, хто працює заради України! 
 
Я дякую всім, хто воює заради нашої незалежності! Хто зараз на фронті, кому зараз важко. Ми вас підтримуємо. Ми у вас дуже сильно віримо. 
 
Слава всім нашим воїнам! 
 
Слава нашому незламному народу! 
 
Слава Україні!
енергетикавійна з Росієюсудова реформазеленський

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