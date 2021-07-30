CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОПрезидент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Донецьку область.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Донеччину
Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які беруть участь в Операції об'єднаних сил на сході України
Фото: ОП
Про це повідомляє Офіс Президента.
"Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які беруть участь в Операції об'єднаних сил на сході України", - ідеться у повідомленні.
Також на Донеччині під головуванням Президента відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Як повідомляв Укрінформ, 30 липня на території Донецької області відбудеться засідання РНБО, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив в ефірі телеканалу Україна 24. Будуть розглядатися питання кордону, безпеки в енергетичному секторі, медичні питання.
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30 07 2021 16:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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