Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

Зеленський прибув із робочою поїздкою на Донеччину

Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які беруть участь в Операції об'єднаних сил на сході України
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Донецьку область.
Зеленський прибув із робочою поїздкою на Донеччину Фото: ОП
Про це повідомляє Офіс Президента.
 
"Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які беруть участь в Операції об'єднаних сил на сході України", - ідеться у повідомленні.
 

 

Також на Донеччині під головуванням Президента відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
 
Як повідомляв Укрінформ, 30 липня на території Донецької області відбудеться засідання РНБО, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив в ефірі телеканалу Україна 24. Будуть розглядатися питання кордону, безпеки в енергетичному секторі, медичні питання.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2021 16:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.