Зеленський прибув із робочою поїздкою на Донеччину

Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які беруть участь в Операції об'єднаних сил на сході України

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою у Донецьку область.

Про це повідомляє Офіс Президента.

"Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які беруть участь в Операції об'єднаних сил на сході України", - ідеться у повідомленні.

Також на Донеччині під головуванням Президента відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня на території Донецької області відбудеться засідання РНБО, про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив в ефірі телеканалу Україна 24. Будуть розглядатися питання кордону, безпеки в енергетичному секторі, медичні питання.