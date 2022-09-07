Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі головою Сенату Франції Жераром Ларше наголосив, що Україна цінує увагу і підтримку з боку французьких сенаторів.

Про це Зеленський написав у Телеграмі.

"Радий зустрітися з Головою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією верхньої палати французького парламенту", - зазначив Президент.

"Вдячний за підтримку Францією українського суверенітету й територіальної цілісності, а також за важливу допомогу нашій армії та людям у цей складний час", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, голова Сенату Французької Республіки Жерар Ларше 9 липня перебуває з візитом в Україні. Під час виступу у Верховній Раді він запевнив у підтримці Францією Української держави під час війни з російською федерацією.