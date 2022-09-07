ВІДЕОПрезидент Володимир Зеленський під час зустрічі головою Сенату Франції Жераром Ларше наголосив, що Україна цінує увагу і підтримку з боку французьких сенаторів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції
Фото: з вільного доступу
Про це Зеленський написав у Телеграмі.
"Радий зустрітися з Головою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією верхньої палати французького парламенту", - зазначив Президент.
"Вдячний за підтримку Францією українського суверенітету й територіальної цілісності, а також за важливу допомогу нашій армії та людям у цей складний час", - наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, голова Сенату Французької Республіки Жерар Ларше 9 липня перебуває з візитом в Україні. Під час виступу у Верховній Раді він запевнив у підтримці Францією Української держави під час війни з російською федерацією.
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09 07 2022 16:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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