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Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі головою Сенату Франції Жераром Ларше наголосив, що Україна цінує увагу і підтримку з боку французьких сенаторів.
Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції Фото: з вільного доступу
Про це Зеленський написав у Телеграмі.
 
"Радий зустрітися з Головою Сенату Франції Жераром Ларше та делегацією верхньої палати французького парламенту", - зазначив Президент.
 
 
"Вдячний за підтримку Францією українського суверенітету й територіальної цілісності, а також за важливу допомогу нашій армії та людям у цей складний час", - наголосив Зеленський.
 
 
Як повідомлялося, голова Сенату Французької Республіки Жерар Ларше 9 липня перебуває з візитом в Україні. Під час виступу у Верховній Раді він запевнив у підтримці Францією Української держави під час війни з російською федерацією.
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09 07 2022 16:30
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