Зеленський звернувся до українців щодо агресії РФ і закликав не панікувати

Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з’явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один рік, і вони не стали більшими, більшим став ажіотаж навколо них

Зеленський записав відеозвернення щодо російської агресії і закликав не панікувати Президент Володимир Зеленський заявив, що ризики від російської агресії існують уже не перший рік і не стали більшими.

Про це він зазначив у відеозверненні, повідіомляє Укрінформ.

“Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з’явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один рік, і вони не стали більшими, більшим став ажіотаж навколо них”, - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що зараз єдиний привід для паніки – якщо після восьми років війни ми будемо досі піддаватися паніці, знімати все з рахунків, змітати з полиць, скидати друзям і знайомим фейки та страшилки.

“Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники. Усім ЗМІ – бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. У гонитві за хайпом не допомагати ворогу. Повідомляти щодня про те, що війна може бути завтра! Це точно її не зупинить”, - зауважив Президент.

Крім того, він підкреслив, що усім нашим партнерам потрібно бути дієвими і не на словах, важлива не лише інформація про те, що може зробити РФ, а й про те, що в цьому випадку буде робити світ.

За словами Президента, міжнародна підтримка має бути «без абстрактних «їм це не минеться», а називати конкретні санкції та заходи, на які готовий світ».

“Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні. Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно! Головою, а не серцем. Не кричати «все пропало», а знати, що все під контролем і все іде по плану”, - запевнив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що подальша агресія Росії проти України призведе до «невиправних наслідків», а також до збільшення оборонної допомоги США Україні й посилення країн-членів НАТО на східному фланзі.