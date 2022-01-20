ВІДЕОЗеленський записав відеозвернення щодо російської агресії і закликав не панікувати Президент Володимир Зеленський заявив, що ризики від російської агресії існують уже не перший рік і не стали більшими.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський звернувся до українців щодо агресії РФ і закликав не панікувати
Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з’явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один рік, і вони не стали більшими, більшим став ажіотаж навколо них
Фото: з вільного доступу
Про це він зазначив у відеозверненні, повідіомляє Укрінформ.
“Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з’явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один рік, і вони не стали більшими, більшим став ажіотаж навколо них”, - сказав Зеленський.
Глава держави наголосив, що зараз єдиний привід для паніки – якщо після восьми років війни ми будемо досі піддаватися паніці, знімати все з рахунків, змітати з полиць, скидати друзям і знайомим фейки та страшилки.
“Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Видихнути. Заспокоїтись. Не бігти по гречку і сірники. Усім ЗМІ – бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. У гонитві за хайпом не допомагати ворогу. Повідомляти щодня про те, що війна може бути завтра! Це точно її не зупинить”, - зауважив Президент.
Крім того, він підкреслив, що усім нашим партнерам потрібно бути дієвими і не на словах, важлива не лише інформація про те, що може зробити РФ, а й про те, що в цьому випадку буде робити світ.
За словами Президента, міжнародна підтримка має бути «без абстрактних «їм це не минеться», а називати конкретні санкції та заходи, на які готовий світ».
“Що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у свої армії, у нашій Україні. Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно! Головою, а не серцем. Не кричати «все пропало», а знати, що все під контролем і все іде по плану”, - запевнив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що подальша агресія Росії проти України призведе до «невиправних наслідків», а також до збільшення оборонної допомоги США Україні й посилення країн-членів НАТО на східному фланзі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 01 2022 10:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Зеленський прибув із візитом до Польщі
- ФОТО На Закарпатті волонтер пірнув у річку зі сміттєвим затором
- ФОТО "Кіборги" показали всім нам, що боротися за свою землю потрібно до кінця - Зеленський
- Книги про інновації та уяву 1
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи