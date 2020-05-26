Зловмисники продали біодобавок "від коронавірусу" на $1 млн — СБУ
Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає "Громадське".
"Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від коронавірусу. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману", — йдеться у повідомленні.
Організувала продаж група компаній, яка спеціалізується на продажі біологічно-активних добавок. Товари продавали через інтернет та розгалужену мережу кол-центрів.
Під час обшуків в офісних приміщеннях, кол-центрах і місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи та інструкції, які підтверджують протиправну діяльність. Також у зловмисників виявили понад 1,1 мільйона доларів.
Співробітники СБУ разом з головним управлінням ДФС у Києві також встановили, що через продаж добавок та іншої продукції ділки ухилялися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах. Своїми діями вони завдали збитки державному бюджету на суму понад 80 мільйонів гривень.
Нагадаємо, на сьогодні у світі не існує спеціальних ліків проти COVID-19.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 590 тисяч 376 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 366 700, а померли — 347 915 людей.
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