Зловмисники продали біодобавок "від коронавірусу" на $1 млн — СБУ

"Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від коронавірусу"

Служба безпеки України викрила масштабну схему продажу несертифікованих біодобавок, які рекламували як такі, що нібито захищають від коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає "Громадське".

"Продавці робили акцент саме на властивостях препаратів, які нібито посилюють захисні можливості організму від коронавірусу. Фактично комерсанти наживалися на страхах людей, вводячи їх в оману", — йдеться у повідомленні.

Організувала продаж група компаній, яка спеціалізується на продажі біологічно-активних добавок. Товари продавали через інтернет та розгалужену мережу кол-центрів.

Під час обшуків в офісних приміщеннях, кол-центрах і місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документи та інструкції, які підтверджують протиправну діяльність. Також у зловмисників виявили понад 1,1 мільйона доларів.

Співробітники СБУ разом з головним управлінням ДФС у Києві також встановили, що через продаж добавок та іншої продукції ділки ухилялися від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах. Своїми діями вони завдали збитки державному бюджету на суму понад 80 мільйонів гривень.

Нагадаємо, на сьогодні у світі не існує спеціальних ліків проти COVID-19.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 590 тисяч 376 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 366 700, а померли — 347 915 людей.