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ЗСУ звільнили село Потьомкіно в Херсонській області

Військовослужбовці 60 ОПБР провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного "Тигра". Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом
Українські захисники звільнили село Потьомкіно Херсонської області від окупантів. В ході успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.
ЗСУ звільнили село Потьомкіно в Херсонській області Фото: Getty Images
Про це пише 60-та окрема піхотна бригада Оперативного командування "Каховка" Сухопутних військ ЗСУ повідомляється у Фейсбуці.
 

Фото: ЗСУ звільнили село Потьомкіно в Херсонській області (гугл-карта)
 
"Військовослужбовці 60 ОПБР провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного "Тигра". Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом", - повідомляють захисники.
 

 

Як стало відомо з перехоплення чергової розмови окупантів, росіяни самі вчинили перестрілку між собою коли точилися бої за село Потьомкіно.
 
Додамо, також стало відомо, що українські військові здійснили низку успішних артилерійських обстрілів у Херсонській області.
 
При цьому в Міноборони заявляли, що надміру радісні повідомлення про звільнення Херсонської області "шкодять просуванню українських військових"

 

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30 06 2022 14:21
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