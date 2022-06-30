CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУкраїнські захисники звільнили село Потьомкіно Херсонської області від окупантів. В ході успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.
Фото: ЗСУ звільнили село Потьомкіно в Херсонській області (гугл-карта)Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗСУ звільнили село Потьомкіно в Херсонській області
Військовослужбовці 60 ОПБР провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного "Тигра". Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом
Фото: Getty Images
Про це пише 60-та окрема піхотна бригада Оперативного командування "Каховка" Сухопутних військ ЗСУ повідомляється у Фейсбуці.
Фото: ЗСУ звільнили село Потьомкіно в Херсонській області (гугл-карта)
"Військовослужбовці 60 ОПБР провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного "Тигра". Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом", - повідомляють захисники.
Як стало відомо з перехоплення чергової розмови окупантів, росіяни самі вчинили перестрілку між собою коли точилися бої за село Потьомкіно.
Додамо, також стало відомо, що українські військові здійснили низку успішних артилерійських обстрілів у Херсонській області.
При цьому в Міноборони заявляли, що надміру радісні повідомлення про звільнення Херсонської області "шкодять просуванню українських військових"
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