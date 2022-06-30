ЗСУ звільнили село Потьомкіно в Херсонській області

"Військовослужбовці 60 ОПБР провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також “вполювали” одного "Тигра". Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом", - повідомляють захисники.

Як стало відомо з перехоплення чергової розмови окупантів, росіяни самі вчинили перестрілку між собою коли точилися бої за село Потьомкіно.

Додамо, також стало відомо, що українські військові здійснили низку успішних артилерійських обстрілів у Херсонській області.

При цьому в Міноборони заявляли, що надміру радісні повідомлення про звільнення Херсонської області "шкодять просуванню українських військових"