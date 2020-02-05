CУСПІЛЬСТВО ВІДЕООпубліковано відео першого публічного виходу лідера Північної Кореї Кім Чен Ина після чуток про його смерть.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З'явилося відео першого публічного виходу Кім Чен Ина після чуток про смерть
Північнокорейский лідер проконтролював хід робіт з будівництва нового заводу
Фото: apnews.com
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.
Як повідомляється, північнокорейський диктатор прийняв участь у будівництві заводу з виробництва добрив в регіоні на північ від столиці КНДР Пхеньяну.
Нагадаємо, що в Організації Об'єднаних націй заявили, що у них немає жодної достовірної інформації про стан здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
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