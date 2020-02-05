З'явилося відео першого публічного виходу Кім Чен Ина після чуток про смерть Північнокорейский лідер проконтролював хід робіт з будівництва нового заводу

Опубліковано відео першого публічного виходу лідера Північної Кореї Кім Чен Ина після чуток про його смерть.

Фото: apnews.com

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