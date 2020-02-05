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З'явилося відео першого публічного виходу Кім Чен Ина після чуток про смерть

Північнокорейский лідер проконтролював хід робіт з будівництва нового заводу
Опубліковано відео першого публічного виходу лідера Північної Кореї Кім Чен Ина після чуток про його смерть.
З Фото: apnews.com

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Як повідомляється, північнокорейський диктатор прийняв участь у будівництві заводу з виробництва добрив в регіоні на північ від столиці КНДР Пхеньяну.

Нагадаємо, що в Організації Об'єднаних націй заявили, що у них немає жодної достовірної інформації про стан здоров'я лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

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02 05 2020 14:30
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