З’явились мультики, що допоможуть малюкам перемогти стрес на карантині

Телеканал ПЛЮСПЛЮС разом з дитячим психологом Світланою Ройз розробили й втілили в життя 18 роликів, які допоможуть дітям впоратися зі стресом і заспокоїтися через розваги.

У період, коли діти майже весь час вдома, і їм, і дорослим буває важко щодня вигадувати нові цікаві заняття, рухливі ігри або ж вправи, що допоможуть розслабитись. Дитячий телеканал підготував низку "супергеройських" роликів, у яких поділився ідеями щодо того, як разом з близькими весело розім’ятися, трошки побешкетувати та провести незвичне творче заняття.

Це анімаційні ролики про те, чим зайнятись вдома на карантині, різноманітні зарядки для тіла та очей, вправи на координацію та покращення настрою.

Раніше вийшли анімаційні ролики про те, як поводити себе дітям, щоб не заразитись коронавірусом, та серія зарядок для дитячої активності вдома.

Джерело : Освіторія

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали.