Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я ВІДЕО

З’явились мультики, що допоможуть малюкам перемогти стрес на карантині

Ролики будуть показані в ефірі й доступні на Youtube сторінці каналу.
Телеканал ПЛЮСПЛЮС разом з дитячим психологом Світланою Ройз розробили й втілили в життя 18 роликів, які допоможуть дітям впоратися зі стресом і заспокоїтися через розваги.
З’явились мультики, що допоможуть малюкам перемогти стрес на карантині Освіторія

У період, коли діти майже весь час вдома, і їм, і дорослим буває важко щодня вигадувати нові цікаві заняття, рухливі ігри або ж вправи, що допоможуть розслабитись. Дитячий телеканал підготував низку "супергеройських" роликів, у яких поділився ідеями щодо того, як разом з близькими весело розім’ятися, трошки побешкетувати та провести незвичне творче заняття.

Це анімаційні ролики про те, чим зайнятись вдома на карантині, різноманітні зарядки для тіла та очей, вправи на координацію та покращення настрою.

Раніше вийшли анімаційні ролики про те, як поводити себе дітям, щоб не заразитись коронавірусом, та серія зарядок для дитячої активності вдома.

Джерело : Освіторія

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на  1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 05 2020 12:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як подолати коронавірусну тривогу

Як подолати коронавірусну тривогу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.