Оригінальна упаковка букетів: ідеї від компанії UFL

Квіти — це завжди актуальний і гарний подарунок, який зачаровує своєю вишуканістю з першого погляду

Правильно створений букет в певній колірній гамі — чудовий спосіб привітання з абсолютно будь-яким святом: як для рідних, так і для бізнес-партнерів. Такий сюрприз, піднесений в гарній та оригінальній упаковці, здатний приємно здивувати та вразити!

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Крім цього, в квітковому етикеті також мають величезне значення декор і упаковка святкового букета. Адже не кожен стиль і спосіб упаковки є універсальним. Наприклад, контрастні, різнокольорові матеріали або велика кількість декоративних елементів — це чудовий варіант упаковки для подарунка колезі, начальнику, клієнту, партнерам. Пропонуємо Вам кілька оригінальних способів, які точно сподобаються!

Як упакувати букет?

Найкращі способи упаковки букетів

• Мінімалізм і лаконічність

Оформити презент можна кількома способами. Наприклад, якщо Ваша близька людина любить мінімалізм, можна подарувати їй квіти в гарній коробці з бантом. Такий дуже легкий варіант декору буде виглядати лаконічно і стримано.

• Креативне оформлення подарунків

Ваша кохана — творча натура, яка обожнює все незвичайне? В такому випадку, пропонуємо створити для неї щось особливе. Прикрасьте свій подарунок незвичними для цього речами. Наприклад, Ви можете використовувати в декорі: шовковисті нитки, новорічні іграшки, штучні квіти, різнокольорові камінці, стрічки, гілки хвої та інші елементи. Класичну подарункову упаковку можна замінити такими оригінальними матеріалами, як: сітка, крафт-папір, неонова тканина або фольга. Можна придумати ще масу ідей, просто зберіть все незвичайне, красиве, лаконічне, а також мініатюрне у себе вдома, і створюйте красу. Повірте, такий творчий підхід до оформлення подарунка стовідсотково буде оцінений адресатом.



Фото: u-f-l.net

Оригінальне оформлення букета

• Подарунок в ріжку

Хочете зробити щось не схоже на традиційно упаковані подарунки? Тоді покладіть презент не в традиційну коробку, а в ріжок з-під морозива або загорніть букет разом з основою. В сучасному світі таке оформлення надзвичайно популярне.

Існує ще безліч способів як оригінально і незвично оформити букет або квіти. Ми рекомендуємо Вам спробувати створити унікальний декор самостійно, використовуючи нестандартні елементи. Адже оформлення квіткового презенту — це процес досить цікавий і творчий. Тому Вам варто спробувати! Дивуйте своїх близьких оригінальними сюрпризами, які вони будуть згадувати з щирою посмішкою довгі роки і будьте щасливі!