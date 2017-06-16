Як не потрапити у трудове рабство за кордоном?

За останні десять років понад 100 тисяч українців були вивезені за межі країни з метою їх незаконної трудової експлуатації. Саме тому, якщо вам пропонують роботу в Європі, США, ОАЕ або іншій державі з високим рівнем заробітної плати, перш ніж збирати валізу та готуватися до подорожі в нове життя слід дуже ретельно перевірити умови праці та легальність запрошення на роботу, а також вивчити всі відповідні документи.

Почнемо з того, що в Україні є чимало компаній-шахраїв, які нібито займаються наданням послуг з працевлаштування за кордоном. Такі посередники заманюють привабливими пропозиціями з високими зарплатами та простим оформленням документів. На жаль, для багатьох українців цього достатньо, щоб погодитися, не перевіряючи на яку роботу їх везуть насправді. В результаті наші заробітчани втрачають власний час та гроші, не кажучи вже про страшні випадки, пов'язані з торгівлею людьми. Це особливо актуально для пропозицій з роботи за кордоном для жінок на нібито легальних умовах. Але це не означає, що всі компанії, які пропонують працевлаштуватися за кордоном, є шахрайськими. Багато і таких, які роблять свою справу професійно, тим самим даючи заробітчанам можливість отримати дійсне запрошення на роботу та влаштовують офіційний виїзд за кордон на роботу. Отже, щоб не потрапити в неприємну або навіть небезпечну ситуацію, надзвичайно важливо дізнатися всю можливу інформацію стосовно компанії-посередника, роботодавця та умов праці ще до того, як погоджуватися на будь-яку пропозицію. 5 ознак нелегального працевлаштування за кордоном: Вимога надати оригінал паспорту. Для оформлення документів вам потрібно надати лише копію вашого паспорту, тому ні в якому разі не віддавайте оригінал ні посереднику, ні потенційному роботодавцю. Якщо вони цього вимагають, перед вами шахраї. Байдужість до ваших професійних навичок. Будь-яка робота за кордоном для жінок та чоловіків, яка надається легально, передбачає наявність у кандидатів певних навичок або досвіду. Якщо ніхто не цікавиться вашими професійними якостями, швидше за все, мови про легальне працевлаштування не йдеться. Інша віза. Для офіційної роботи за кордоном потрібні запрошення на роботу та відповідно робоча віза. Якщо вам замість неї пропонують зробити туристичну, культурну або будь-яку іншу візу, зверніть на це увагу.Такий підхід – це явна ознака нелегальних аспектів працевлаштування за кордоном. Сумнівний трудовий договір. Завжди уточнюйте умови й пункти трудового договору ще на стадії переговорів. Дуже важливо уважно прочитати всі документи, які, до речі, мають бути перекладені на вашу рідну мову, перед тим, як щось підписати. Обговорюйте всі пункти, які викликають навіть найменші сумніви щодо їх трактування. Приховані дані про роботодавця. Якщо вам надають тільки загальну інформацію про вашого потенційного роботодавця та місце роботи, будьте впевнені, що це є спланований обман. Компанія-посередник зобов’язана надати вам точну назву компанії, а також ознайомити вас з графіком вашої роботи, розміром заробітної плати, умовами проїзду й проживання, та порядком страхування тощо. Крім того, перед тим, як їхати на пошуки щастя в іншу державу, з'ясуйте адреси та номери телефонів посольств та консульських представництв України за кордоном, а також залиште детальну інформацію про своє місце перебування рідним та друзям. Завжди будьте уважними та все ретельно перевіряйте. Тільки в такому випадку ви можете убезпечити себе від потрапляння у трудове рабство за кордоном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію