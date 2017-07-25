Екс-начальник Одеської міліції Фучеджі після втечі з України оформив російське громадянство

Колишній начальник міліції громадської безпеки Одеси, фігурант справи 2 травня, Дмитро Фучеджі отримав громадянство Російської Федерації.

Про це йдеться у відповіді генеральної прокуратури РФ на запит Генпрокуратури України, повідомляє "Громадське".

Інформацію телеканалу підтвердив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Так, на прохання про допомогу в екстрадиції та затриманні Фучеджі генеральна прокуратура РФ відповіла, що не може цього зробити, оскільки підозрюваний є громадянином Росії.

Відзначимо, що полковник міліції Дмитро Фучеджі перебуває в розшуку з 15 травня 2014 року, але це не заважало йому незаконно отримувати 1,5 року пенсію в Україні.

Нагадаємо, що Дмитра Фучеджі підозрюють у перевищенні службових повноважень під час штурму міського управління міліції 4 травня 2014 року - тоді він прийняв рішення звільнити і випустити затриманих на Куликовому полі "антммайданівців". На наступний день він покинув Україну і з червня 2014 року перебуває в розшуку. Крім того, Фучеджі є фігурантом кримінальних проваджень, відкритих за події 2 лис 2013 і 19 лютого 2014 року.

Ситуація з пенсією Фучеджі неоднозначна. Якщо він був звільнений з міліції "по статті" (як його начальник Петро Луцюк), то пенсію нараховували і виплачували незаконно. Якщо ж перед втечею з України та оголошенням в розшук колеги дали полковнику можливість написати рапорт на звільнення за власним бажанням, то ніякого криміналу в цій ситуації може і не бути: підписи на заяві - власноручні, а всі документи подані за дорученням. Що, втім, не виключає можливого варіанту особистої присутності розшукуваного Фучеджі при оформленні.

Також не виключається і зовсім вже кримінальний варіант: вислугою років і послужним списком міліціонера скористалися шахраї, які оформили підроблені документи і півтора року знімали гроші з пенсійної картки. Що і як відбувалося насправді - все це з'ясовує слідство, в рамках якого пройшли виїмки документів і експертизи.

2 травня на марші "За єдність України" приблизно о 15:00 спалахнула сутичка між проросійськими активістами та прихильниками соборності України.

Проросійські диверсанти з георгіївськими стрічками закидали мітингувальників камінням та тротуарною плиткою.