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General Electric та інші великі компанії можуть стати інвесторами в Україні

Залучення інвестицій великих брендів може спонукати інші компанії інвестувати в Україну
В України можуть з'явитися нові інвестори в транспортному та енергетичному секторах.
General Electric та інші великі компанії можуть стати інвесторами в Україні Фото: flickriver.com

Про це повідомив керівник Офісу сприяння інвестиціям Данило Білак в ефірі Громадського Телебачення.

"Ми зараз спілкуємось з General Electric щодо залучень інвестицій в модернізацію локомотивів, тепловозів в Україні. Компанія Bombardier – також в траспортному секторі. Компанія DP World – один з найбільших операторів портів у світі, які шукають консессію українського порту", – сказав він.

Білак також додав, що ведуться переговори з енергетичною компанією EuroCape.

"Компанія EuroCape – зараз у них є проект, який майже на завершенні стадії отримання фінансування, це вітряна електростанція у Запоріжжі, 500 мегаватів електроенергії. Це буде найбільша вітрякова електростанція в Європі. Вони хочуть добудувати до 600 – буде п'ята найбільша у світі", – сказав Білак.

Він зазначив, що залучення інвестицій великих брендів може спонукати інші компанії інвестувати в Україну.

Нагадаємо, влітку 2016 американська корпорація General Electric у Києві підписала меморандуми про співпрацю з державним підприємством "Антонов" та "Укрзалізницею".

Китайські компанії CCEC і GCL готові інвестувати $1 млрд у будівництво парків сонячної енергії в Чорнобильській зоні.

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21 02 2017 21:40
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