Кабмін дозволив збивати літаки-порушники у мирний час

Відкривати вогонь на враження можна після попереджувального вогню

Кабінет міністрів дозволив військовим відкривати вогонь по повітряних суднах, які незаконно порушують держкордон України чи підозрюються у вчиненні терористичних дій.

Відповідне рішення уряд прийняв у середу, повідомляє прес-служба Кабміну.

Згідно з повідомленням, відкривати вогонь на враження можна після попереджувального вогню.

У поясненні до документу сказано, що рішення прийняте "для адаптації базових законодавчих документів з питань оборони до сучасних реалій та викликів в умовах "гібридної війни" з Російською Федерацією".

Нагадаємо, пілоти НАТО, які проходять службу в Естонії та Фінляндії, фіксують безперервні провокаційні польоти літаків російських Повітряно-космічних сил (ПКС), які намагаються порушити і порушують повітряний простір Альянсу. Крім цього російська авіація неодноразово порушувала повітряний простір України.