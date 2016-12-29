Кабмін дозволив збивати літаки-порушники у мирний час
Відповідне рішення уряд прийняв у середу, повідомляє прес-служба Кабміну.
Згідно з повідомленням, відкривати вогонь на враження можна після попереджувального вогню.
У поясненні до документу сказано, що рішення прийняте "для адаптації базових законодавчих документів з питань оборони до сучасних реалій та викликів в умовах "гібридної війни" з Російською Федерацією".
Нагадаємо, пілоти НАТО, які проходять службу в Естонії та Фінляндії, фіксують безперервні провокаційні польоти літаків російських Повітряно-космічних сил (ПКС), які намагаються порушити і порушують повітряний простір Альянсу. Крім цього російська авіація неодноразово порушувала повітряний простір України.
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