Конституційний суд Молдови визнав російські війська в Придністров'ї незаконними

В рішенні суду наголошується, що російська армія не виведена з Придністров'я і окупованою як і раніше є 11% території Молдови

Конституційний суд Молдови визнав неконституційним перебування російських солдатів на території Придністровського регіону республіки.

Конституційний суд дійшов до висновку, що "принцип нейтралітету не перешкоджає участі Молдови у миротворчих операціях та військових навчаннях, спрямованих на підвищення боєздатності армії для того, щоб забезпечити безпеку країни", повідомляє Deutsche Welle.

До Конституційного суду два роки тому звернулася Ліберальна партія з вимогою визнати неконституційним перебування в Придністров'ї російських миротворців.

Нагадаємо, що в лютому 2017 року лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський відкинув пропозицію прем'єр-міністра Молдови Павла Філіпа перейти до обговорення питання про надання Придністровському регіону спеціального статусу в складі Молдови.

Раніше у самопроголошеному Придністров'ї виступили категорично проти виведення російських військ з регіону, вважаючи їх "гарантами миру".

Відзначимо, що Україна готова надати "зелений коридор" для евакуації російських військ і озброєння, розміщеного в селі Кобасна у невизнаному Придністров'ї. Про це домовилися міністр оборони України Степан Полторак і міністр оборони Молдови Анатол Шалару восени 2016 року.