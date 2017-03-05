Конституційний суд Молдови визнав російські війська в Придністров'ї незаконними
Конституційний суд дійшов до висновку, що "принцип нейтралітету не перешкоджає участі Молдови у миротворчих операціях та військових навчаннях, спрямованих на підвищення боєздатності армії для того, щоб забезпечити безпеку країни", повідомляє Deutsche Welle.
До Конституційного суду два роки тому звернулася Ліберальна партія з вимогою визнати неконституційним перебування в Придністров'ї російських миротворців.
Нагадаємо, що в лютому 2017 року лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський відкинув пропозицію прем'єр-міністра Молдови Павла Філіпа перейти до обговорення питання про надання Придністровському регіону спеціального статусу в складі Молдови.
Раніше у самопроголошеному Придністров'ї виступили категорично проти виведення російських військ з регіону, вважаючи їх "гарантами миру".
Відзначимо, що Україна готова надати "зелений коридор" для евакуації російських військ і озброєння, розміщеного в селі Кобасна у невизнаному Придністров'ї. Про це домовилися міністр оборони України Степан Полторак і міністр оборони Молдови Анатол Шалару восени 2016 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану