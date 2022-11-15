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Масований удар: сьогодні рф випустила по Україні 100 ракет

У вівторок, 15 листопада, росія випустила по Україні близько сотні ракет. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Національного телемарафону.
Масований удар: сьогодні рф випустила по Україні 100 ракет Фото: з вільного доступу

У вівторок, 15 листопада, росія випустила по Україні близько сотні ракет. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі Національного телемарафону.

"ППО працює. Є збиті. По всій території України вже випущено 80 ракет і летить ще приблизно двадцять.  Тобто, вже близько 100 ракет випущено по території України. Це масований ракетний удар. Об'єкти критичної інфраструктури -  перша ціль. Але, на жаль, ракети влучають і в житлові будинки", - зазначив Юрій Ігнат.

Також повідомляється про кілька збитих Шахидів на південному напрямку.

Нагадаємо, сьогодні вибухи пролунали  у Києві, Львові, Кривому Розі, Кропивницькому, Рівному, Житомирі, Хмельницькому, Одесі, Черкасах, Сумах. Обстріляні Чернігівщина та Віниччина.

Ця атака перевершила ракетний удар 10 жовтня. Тоді російські військові терористи  направили в   Україну 84 ракети.
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15 11 2022 18:35
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