Найтриваліший в світі рейс запустить катарська авіакомпанія
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Independent.
"Час поїздки здається екстремальним. Літак Qatar Airways покине Доху о 5:10 в неділю, 5 лютого, і буде перетинати 10 часових поясів", – йдеться в повідомленні.
Літак приземлиться в новозеландському Окленді о 7:30 у понеділок, 6 лютого. Таким чином, у польоті він пробуде 16 годин 20 хвилин, проте з урахуванням зміни часових поясів політ триватиме півтора дня.
Уже 2018 року рекорд Qatar Airways буде побитий сінгапурськими авіалініями, які планують почати польоти за маршрутом Сінгапур-Нью-Йорк без зупинок. До цього найдовшим вважався переліт із Дубаї в Окленд.
Нагадаємо, авіакомпанія UM Air розпочала виконувати три нові регулярні міжнародні рейси з України.
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