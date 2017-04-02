Найтриваліший в світі рейс запустить катарська авіакомпанія

Запланований час польоту без урахування часових поясів – 16 год. 20 хв.

Катарська авіакомпанія Qatar Airways здійснить найдовший рейс в історії, який займе півтора дні. Літак компанії перетне 10 часових поясів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Independent.

"Час поїздки здається екстремальним. Літак Qatar Airways покине Доху о 5:10 в неділю, 5 лютого, і буде перетинати 10 часових поясів", – йдеться в повідомленні.

Літак приземлиться в новозеландському Окленді о 7:30 у понеділок, 6 лютого. Таким чином, у польоті він пробуде 16 годин 20 хвилин, проте з урахуванням зміни часових поясів політ триватиме півтора дня.

Уже 2018 року рекорд Qatar Airways буде побитий сінгапурськими авіалініями, які планують почати польоти за маршрутом Сінгапур-Нью-Йорк без зупинок. До цього найдовшим вважався переліт із Дубаї в Окленд.

Нагадаємо, авіакомпанія UM Air розпочала виконувати три нові регулярні міжнародні рейси з України.