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Оголошено Всеукраїнcький конкурс есеїв серед студентів "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

Участь у Конкурсі творчих робіт можуть взяти студенти ВНЗ, молодь віком 17-27 років
Національний університет Києво-Могилянська академія, Школа політичної аналітики НаУКМА, Український Центр Європейської Політики, Український інститут медіа та комунікації та інтернет-видання iPress.ua оголосили про проведення Всеукраїнcького конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією". Конкурс є громадською ініціативою і приурочений до 5-ї річниці Дня Гідності та Свободи. Проведення Конкурсу спрямоване на формування в українському суспільстві стратегії розвитку та системи об’єднавчих цінностей.
Оголошено Всеукраїнcький конкурс есеїв серед студентів "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією" Ілюстрація: Школа політичної аналітики НаУКМА

Конкурс розпочинається 11 жовтня 2018 та триває до 21 листопада 2018 року включно. Оцінка робіт та визначення результатів Конкурсу проводиться до 1 грудня 2018 року.

Детальну інформацію про умови участі в Конкурсі, офіційне положення про Конкурс можна дізнатись за посиланням:

Всеукраїнcький конкурс есеїв серед студентів "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією".
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16 11 2018 14:23
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