Окупанти в Криму закликатимуть туристів "молитвами" і хресною ходою
"У Ялті з 13:30 до 14:00 пройде Хресна хода від собору Олександра Невського до каплиці Новомучеників і сповідників російських, де з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря відбудеться молебень про збереження і розвиток кримських курортів і вдале проведення курортного сезону. Після цього заплановано традиційне купання в морі", - повідомляють "РИА Новости".
Раніше, так званий "міністр курортів і туризму Криму" Сергій Стрельбицький розповів, що "шансів створити на півострові гірськолижний курорт немає".
Нагадаємо, що підконтрольна Росії "влада" анексованого Криму готує пропозиції щодо введення курортного збору з туристів, що прибувають на півострів.
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