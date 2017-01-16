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Окупанти в Криму закликатимуть туристів "молитвами" і хресною ходою

Хресна хода пройде в Ялті, Алупці та Гурзуфі
На Водохреща, 19 січня, в усіх храмах окупованого Криму пройдуть молебні про збереження і розвиток курортів і вдале проведення курортного сезону.
Окупанти в Криму закликатимуть туристів "молитвами" і хресною ходою

"У Ялті з 13:30 до 14:00 пройде Хресна хода від собору Олександра Невського до каплиці Новомучеників і сповідників російських, де з благословення митрополита Сімферопольського і Кримського Лазаря відбудеться молебень про збереження і розвиток кримських курортів і вдале проведення курортного сезону. Після цього заплановано традиційне купання в морі", - повідомляють "РИА Новости".

Раніше, так званий "міністр курортів і туризму Криму" Сергій Стрельбицький розповів, що "шансів створити на півострові гірськолижний курорт немає". 

Нагадаємо, що підконтрольна Росії "влада" анексованого Криму готує пропозиції щодо введення курортного збору з туристів, що прибувають на півострів.

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16 01 2017 17:34
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