Поліція Естонії відмовилася від пістолетів Макарова

Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії закріпив за всіма своїми штатними співробітниками пістолети нового зразка: після того, як поліцейські пройдуть перенавчання, пістолети Макарова будуть вилучені з обігу.

Головний зброяр департаменту Георг-Томек Тришкин, на цей час за всіма співробітниками поліції закріплені нові пістолети Glock 19 Ambi. Виняток зроблено лише для прикордонників, що охороняють лінію кордону, і які озброєні пістолетами Walther P99Q, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Пістолетів Glock 19 Ambi поліція закупила в кількості 3740 штук.

Зараз, за словами, Тришкина, естонські поліцейські переучуються користуватися особистою вогнепальною зброєю з пістолета Макарова на Glock. Курс перенавчання повинен завершитися до кінця першого кварталу цього року.

Нові пістолети Glock отримають також 300 помічників поліцейських, курс їх перенавчання почнеться наступного тижня.

Нагадаємо, дев'ятиміліметровий пістолет Макарова - самозарядний пістолет, розроблений радянським конструктором Миколою Макаровим в 1948 році і прийнятий на озброєння в СРСР в 1951 році.