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Пожежа в одеському дитячому таборі: загинуло двоє дітей, - ФОТО ВІДЕО

Повністю згорів один з корпусів
Під час пожежі в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі загинули дві дівчинки, ще одна дитина зникла безвісти.
Пожежа в одеському дитячому таборі: загинуло двоє дітей, - ФОТО ВІДЕО Фото: odesa.dsns.gov.ua

Як повідомляється на сайті ДСНС, повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровчого комплексу надійшло о 23:34. До моменту приїзду пожежників вогонь охопив всю будівлю, а пориви вітру погрожували поширенням вогню на сусідні корпуси.

Дітей евакуювали з будівель ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Вогонь загасили до 1:54, сусідні корпуси не постраждали.

Під час розбору завалу на місці пожежі знайшли тіла двох загиблих дітей. Також отримали травми ще дві дитини, яких доставили в обласну клінічну лікарню.


Фото: odesa.dsns.gov.ua

Табір "Вікторія" - муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тисяч дітей, в тому числі діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів та турнірів, олімпіад і змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці.

Нагадаємо, що у травні Президент Петро Порошенко проінспектував глагерь "Вікторія" в ході робочого візиту до Одеси.

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16 09 2017 10:17
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