Пожежа в одеському дитячому таборі: загинуло двоє дітей, - ФОТО ВІДЕО
Як повідомляється на сайті ДСНС, повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровчого комплексу надійшло о 23:34. До моменту приїзду пожежників вогонь охопив всю будівлю, а пориви вітру погрожували поширенням вогню на сусідні корпуси.
Дітей евакуювали з будівель ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
Вогонь загасили до 1:54, сусідні корпуси не постраждали.
Під час розбору завалу на місці пожежі знайшли тіла двох загиблих дітей. Також отримали травми ще дві дитини, яких доставили в обласну клінічну лікарню.
Фото: odesa.dsns.gov.ua
Табір "Вікторія" - муніципальний дитячий табір, в якому щорічно за рахунок коштів міського бюджету Одеси відпочивають близько 5 тисяч дітей, в тому числі діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти інших пільгових категорій, переможці конкурсів та турнірів, олімпіад і змагань, діти учасників АТО і діти-переселенці.
Нагадаємо, що у травні Президент Петро Порошенко проінспектував глагерь "Вікторія" в ході робочого візиту до Одеси.
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