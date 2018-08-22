Продажі українського одягу та взуття зросли майже на третину В Україні з'явилося близько 20 брендів крафтового взуття і одягу

У першому півріччі обсяги реалізації у невеликих українських підприємців, які виробляють і продають одяг і взуття, зросли на 30%.

Фото: khmelnitsky.all.biz

За останні три-чотири роки, в Україні з'явилося близько 20 брендів крафтового взуття і одягу, яку випускають невеликі виробники. Серед них - W8Less, Cabanchicom, Wake UP, 11.shoes, TEshoes, Tuto Vzuto, EVIE.shoes, повідомляє LIGA.net. Наприклад, сукні українських брендів стартують від 800-1000 грн, спідниця або штани - від 1200-1400 грн, футболки - від 400 грн. Пара якісного взуття обійдеться в 2500-3000 грн. Крафтові виробники продають свої товари через соціальні мережі і невеликі шоу-руми. Поки вони не відкривають магазини в торгових центрах. "Невеликі виробники пропонують яскраві оригінальні моделі за такими ж цінами, як і світові масові бренди", - пояснює причини популярності крафтовиків виконавчий директор асоціації Укрлегпром Ірина Науменко.

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