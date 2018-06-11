Прокуратура засекретила рішення судів у справі про вибухи на арсеналі в Ічні Причини, за якими було винесено таке рішення, не зазначаються

Військова прокуратура України ухвалила рішення засекретити судові рішення у справі про пожежу на арсеналі Міноборони в Ічні, що в Чернігівській області.

Фото: dsns.gov.ua

Про це заявили у Військовій прокуратурі у відповіді на запит "Українських новин". "Прокурором у кримінальному провадженні... винесено постанову про застосування заходів безпеки в рамках зазначеного кримінального провадження у вигляді неоприлюднення текстів судових рішень (ухвал)", - заявили представники прокуратури. Причини, за якими було винесено таке рішення, не зазначаються.

Фото: Українські новини Загальний доступ до всіх раніше опублікованих судових рішень у справі про пожежу на арсеналі закрито. Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня 2018 року на Ічнянській військовій базі в Чернігівській області почали лунати вибухи. Орієнтовно на базі було 88 тис. тон боєприпасів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію