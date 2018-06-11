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Прокуратура засекретила рішення судів у справі про вибухи на арсеналі в Ічні

Причини, за якими було винесено таке рішення, не зазначаються
Військова прокуратура України ухвалила рішення засекретити судові рішення у справі про пожежу на арсеналі Міноборони в Ічні, що в Чернігівській області.
Прокуратура засекретила рішення судів у справі про вибухи на арсеналі в Ічні Фото: dsns.gov.ua

Про це заявили у Військовій прокуратурі у відповіді на запит "Українських новин".

"Прокурором у кримінальному провадженні... винесено постанову про застосування заходів безпеки в рамках зазначеного кримінального провадження у вигляді неоприлюднення текстів судових рішень (ухвал)", - заявили представники прокуратури.

Причини, за якими було винесено таке рішення, не зазначаються.


Фото: Українські новини

Загальний доступ до всіх раніше опублікованих судових рішень у справі про пожежу на арсеналі закрито.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня 2018 року на Ічнянській військовій базі в Чернігівській області почали лунати вибухи. Орієнтовно на базі було 88 тис. тон боєприпасів.

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06 11 2018 12:57
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