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Рада Європи схвалила виділення € 1 млрд допомоги Україні

Перший транш у розмірі 500 млн євро можливий уже у вересні
Рада Європейського Союзу схвалила виділення Україні 1 млрд євро фінансової допомоги.
Рада Європи схвалила виділення € 1 млрд допомоги Україні Фото:facebook.com/ukraine.coe

"Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 млрд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України і підтримки економічної стабілізації та програми структурних реформ", - йдеться в повідомленні ради у Twitter, інформує LB.ua.

Цим рішенням програма макрофінансової допомоги затверджується остаточно.

Раніше, 13 червня, виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги підтримав Європарламент, а 29 травня - комітет постійних представників держав Європейського Союзу COREPE.

Надання Європейським Союзом Україні макрофінансової допомоги розраховано на два платежі протягом 2,5 року за умови прогресу в боротьбі з корупцією. Кредит покликаний підтримувати економічну стабілізацію і програму структурних реформ, доповнюючи ресурси, що надаються МВФ та іншими донорами. Виділення макрофінансової допомоги прив'язане до прогресу в боротьбі з корупцією (зокрема до створення Антикорупційного суду) й до виконання програми МВФ.

Перший транш у розмірі 500 млн євро можливий уже у вересні за умови відновлення програми кредитної допомоги від Міжнародного валютного фонду.     

Нагадаємо, Україна подала до Європейської комісії заявку на отримання нової макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

 

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26 06 2018 12:54
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