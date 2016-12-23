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Радбез ООН вимагає від Ізраїлю припинити будувати поселення у Палестині

Представник Ізраїлю в ООН назвав голосування ганебним кроком і закликав США накласти вето на резолюцію
Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.
Радбез ООН вимагає від Ізраїлю припинити будувати поселення у Палестині Фото: AFP

За резолюцію проголосували 14 членів РБ ООН, утримався один представник - США.

Документ містить заклик "негайно і повністю припинити всю поселенську діяльність на окупованих палестинських територіях, включаючи Східний Єрусалим", повідомляє BBC.

Спочатку голосування Ради Безпеки ООН за проектом резолюції було призначено на 22 грудня, проте пізніше делегація Єгипту, яка внесла документ в Радбез, відклала голосування.

Ізраїль гнівно відреагував на рішення Ради Безпеки. Представник Ізраїлю в ООН назвав голосування ганебним кроком і закликав США накласти вето на резолюцію, як це траплялося раніше.

Інші офіційні особи в Ізраїлі раніше говорили, що за резолюцією можуть стояти президент США Барак Обама і держсекретар Джон Керрі.

Нагадаємо, що цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.

Раніше, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів.

В той же час, Пан Гі Мун зробив заяву щодо долі палестинців. За його словами, "для гнобленого народу природно реагувати на окупацію".

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КОМЕНТАРІ (1) +

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  • M.X. Maxim24 грудня 2016 03:51
    Палестина - Святая Земля, которую Всевышний Бог дал народу Израилеву. И отдавать хоть участок земли неким "палестинцам" - БОГОХУЛЬСТВО! Вон Сектор Газа - не является землей Израиля и власти еврейского государства оттуда ушли сразу как только представилась возможность. А "Западный Берег" - ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ! И поэтому еврем оттуда не уйдут. А "палестинцы" (выдуманно в КГБ) - это террористы и ООН только и может что высказывать сожаления и "глубокую озабоченность" как ОБСЕ по поводу российской агресиии в Сирии и на Донбассе. Пан Ги Мун вообще заявил про "миролюбие России". Израиль - молодец, что никого не слушает. У арабов есть 22 (двадцать две) страны, а у евреев только одна и они живут с 1948 года в условиях постоянной войны с убийцами из ООП, Хезболлы, ХАММАСА и арабских стран! ООН - РАСПУСТИТЬ за бесполезностью. Відповісти
23 12 2016 23:37
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