Радбез ООН вимагає від Ізраїлю припинити будувати поселення у Палестині

Представник Ізраїлю в ООН назвав голосування ганебним кроком і закликав США накласти вето на резолюцію

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

За резолюцію проголосували 14 членів РБ ООН, утримався один представник - США.

Документ містить заклик "негайно і повністю припинити всю поселенську діяльність на окупованих палестинських територіях, включаючи Східний Єрусалим", повідомляє BBC.

Спочатку голосування Ради Безпеки ООН за проектом резолюції було призначено на 22 грудня, проте пізніше делегація Єгипту, яка внесла документ в Радбез, відклала голосування.

Ізраїль гнівно відреагував на рішення Ради Безпеки. Представник Ізраїлю в ООН назвав голосування ганебним кроком і закликав США накласти вето на резолюцію, як це траплялося раніше.

Інші офіційні особи в Ізраїлі раніше говорили, що за резолюцією можуть стояти президент США Барак Обама і держсекретар Джон Керрі.

Нагадаємо, що цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.

Раніше, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів.

В той же час, Пан Гі Мун зробив заяву щодо долі палестинців. За його словами, "для гнобленого народу природно реагувати на окупацію".