Школярка з України перемогла на Європейській математичній олімпіаді для дівчат
Приємну звістку повідомила старший науковий співробітник Інституту математики Національної академії наук України Ірина Єгорченко.
"Великий успіх української команди на Європейській математичній олімпіади для дівчат. Перше місце там Штати, але серед європейських країн – Україна. Ось це – світове визнання, великий успіх", - написала Єгорченко на своїй сторінці у Facebook.
При цьому доктор фізико-математичних наук, співробітниця Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України Олена Баханова нагадала про те, що захід є європейським, тому результат української учасниці, учениці 11 класу Харківської гімназії №45 Ольги Шевченко, варто вважати абсолютною перемогою, оскільки учасниця від США брала участь у складі команди гостей.
"Абсолютне перше місце у Ольги Шевченко (Україна, офіційний учасник) і Кі Кі (США, команда-гість). Всі завдання вирішені вірно!", - повідомила вона на сторінці у Facebook.
Інші учасниці української команди посіли наступні місця: Аліна Габузова – 5 місце, Аліна Ян – 24 місце, Юлія Ждановська – 27 місце.
Нагадаємо, що учні старших класів двох українських ліцеїв отримали три премії за підсумками міжнародного конкурсу наукових досягнень Intel ISEF та Програми Society for Science & the Public.
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