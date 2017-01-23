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У 2016 році Польща офіційно запросила на роботу 1,3 млн українців

Кількість працівників, які реально приїхали на роботу до Польщі 2016 року, відрізнятиметься від кількості виданих запрошень
За даними польського міністерства у справах сім'ї, праці та соцполітики, у 2016 році країна видала для громадян України близько 1,3 мільйона запрошень на тимчасову роботу.
У 2016 році Польща офіційно запросила на роботу 1,3 млн українців Фото: bbc.com

Таку інформацію навели в офіційній відповіді прес-служби відомства, яку отримала ВВС Україна.

"За попередніми підрахунками, кількість дозволів на постійну працю для громадян України у 2016 році становить понад 125 тисяч, а число виданих запрошень на тимчасову працю - більше 1,3 мільйона", - йдеться у листі.

Фото:скріншот BBC

Остаточні дані за 2016 рік будуть доступні у лютому.

За офіційними даними, кількість дозволів на постійну роботу для українців у першому півріччі 2016 року становить понад 42 тисячі. У 2015 році таких дозволів за весь рік було 50 тисяч.

Кількість виданих запрошень на тимчасову роботу за перше півріччя 2016 - 615 тисяч. При цьому 2015 року за рік видали 762 тисячі.

У міністерстві зауважили, що кількість працівників, які реально приїхали на роботу до Польщі 2016 року, відрізнятиметься від кількості виданих запрошень.

По-перше, як пояснили у міністерстві, багато працівників могли отримати більше одного запрошення. Там порахували, що в середньому на одного працівника може бути 1,5 запрошення.

Крім того, деякі претенденти на роботу могли не отримати польську візу або не заїхали до країни.

З іншого боку, ця статистика не рахує громадян України, які не мають отримувати дозволів і вільно працюють у Польщі. Це ті, хто постійно проживає у Польщі, власники карти поляка, студенти та випускники очної форми навчання у країні.

Нагадаємо, з початку 2016 року 938 тис. громадян України отримали запрошення для працевлаштування в Польщі.

Зазначимо, для полегшення контакту між польськими роботодавцями та українцями, охочими приїхати до Польщі на роботу, створений портал Praca dla Ukrainy ("Робота для України").

25 січня глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив про те, що щороку українці, які проживають і працюють в Польщі, пересилають або передають в Україну близько 5 мільярдів євро.

 

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23 01 2017 14:26
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