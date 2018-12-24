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У Киргизстані у 2019 році планують штрафувати за плювки на вулиці

Зараз розмір цього штрафу становить 5,5 тисячі сомів ($78,8)
У Киргизстані з початку наступного року почне діяти законодавчий акт, згідно з яким за плювки на вулиці передбачені штрафи.
У Киргизстані у 2019 році планують штрафувати за плювки на вулиці Фото: berlek-nkp

У серпні 2018 року в Киргизстані ухвалили новий Кодекс про правопорушення, який стане чинним з січня 2019 року, повідомляє "Громадське". Згідно з новою редакцією його статті 71, за плювки на вулицях, так само як за викид і спалювання побутового сміття в недозволених місцях, порушникам загрожує штраф третьої категорії. Зараз розмір цього штрафу становить 5,5 тисячі сомів ($78,8).

Привчити киргизів не плювати на вулицях з 2016 року намагається автор проекту "Түкүрбө - Чи не плювати" Куштар Мамиталієв. Два роки тому активіст роздрукував наклейки, які закликають не плювати і не смітити на вулицях, і розклеїв їх по столиці.

Пізніше на підтримку активістів з президентського фонду соціального захисту було виділено 50 тисяч сомів, а до акції долучилося Міністерство культури.

З 2019 року мешканцям Киргизстану також заборонять викидати і спалювати виробниче сміття, а також листя дерев: за це їм загрожує штраф четвертої категорії в розмірі 7,5 тисячі сомів ($107,4).

Новий кодекс у зв'язку із смогом і поганою якістю повітря у країні, де це одна з головних екологічних проблем столиці Бішкека.

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24 12 2018 21:43
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