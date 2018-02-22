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У Мадриді пенсіонери заблокували вхід у парламент

Декотрі іспанські парламентарії підтримали протестувальників.
У Мадриді кілька тисяч пенсіонерів перекрили дорогу і заблокували вхід у будівлю парламенту Іспанії, вимагаючи підвищення пенсій.
У Мадриді пенсіонери заблокували вхід у парламент Фото: Zipi/EFE

Протестувальникам удалося на кілька годин заблокувати головний вхід у будівлю нижньої палати іспанського парламенту (Конгресу), - повідомляє El Mundo.

Основною вимогою протестувальників є підвищення пенсій до гідного рівня, який хоча б покривав інфляцію.

За оцінками поліції, в акції протесту взяли участь до 4000 осіб.

До протестувальників вийшли депутати партій "Ми зможемо", "Об'єднані ліві" і Соціалістичної партії, які підтримали невдоволення пенсіонерів політикою владної Народної партії.

 

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22 02 2018 18:42
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