НОВИНИУ Мадриді кілька тисяч пенсіонерів перекрили дорогу і заблокували вхід у будівлю парламенту Іспанії, вимагаючи підвищення пенсій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мадриді пенсіонери заблокували вхід у парламент
Декотрі іспанські парламентарії підтримали протестувальників.
Фото: Zipi/EFE
Протестувальникам удалося на кілька годин заблокувати головний вхід у будівлю нижньої палати іспанського парламенту (Конгресу), - повідомляє El Mundo.
Основною вимогою протестувальників є підвищення пенсій до гідного рівня, який хоча б покривав інфляцію.
За оцінками поліції, в акції протесту взяли участь до 4000 осіб.
До протестувальників вийшли депутати партій "Ми зможемо", "Об'єднані ліві" і Соціалістичної партії, які підтримали невдоволення пенсіонерів політикою владної Народної партії.
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