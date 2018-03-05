У Росії не виключають блокування Viber

Керівництво Viber поки що не коментувало цієї заяви

Міністр зв’язку і масових комунікацій Росії Микола Нікіфоров не виключає, що месенджер Viber можуть заблокувати в цій країні, як і Telegram, якщо ФСБ не отримає доступ до ключів шифрування.

"Це питання до Федеральної служби безпеки. Якщо у них будуть проблеми з наданням ключів шифрування, то вони так само можуть звернутися до суду й отримати аналогічне судове рішення", – заявив Нікіфоров 3 травня, пише ТАСС.

Керівництво Viber поки що не коментувало цієї заяви. Однак раніше вони заявляли, що ще в 2015 році перенесли до Росії всі дані російських користувачів, а саме їхні номери телефонів і нікнейми, і правоохоронні органи мають доступ до цих даних.

Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.

Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.

Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.