У Росії схвалили покарання за неповагу до влади
Депутати схвалили законопроекти в першому читанні, пише російська служба BBC.
Однак депутати обіцяли уточнити формулювання до другого читання.
Законопроекти ініціював глава комітету з конституційного законодавства Андрій Клішас і підтримали ще декілька сенаторів і депутатів. Автори законопроектів пропонують блокувати інтернет-ресурси з фейковими новинами, з образливими відгуками про владу в позасудовому порядку. Рішення повинно прийматися на рівні генпрокурора або його заступників.
Законопроекти повинні забезпечити "безпеку і захист прав особистості й суспільства в інформаційній сфері", а також вберегти "громадські та державні інститути від неправомірних посягань у інформаційному середовищі", йдеться у відгуках за підписом віце-прем'єра Костянтина Чуйченка.
Підтримавши введення нових покарань, в уряді попросили уточнити деякі формулювання.
Наприклад, в законопроекті про фейкові новини написано, що вони повинні бути заборонені, оскільки "створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, масового порушення громадського порядку". Виходить, у ЗМІ та інтернеті можна поширювати недостовірну інформацію під виглядом достовірної, якщо це не створює таких загроз, зробили зауваження в уряді.
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