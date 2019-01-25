У Росії схвалили покарання за неповагу до влади

Держдума Росії після жорсткої критики ухвалила законопроекти, які вводять відповідальність за фейковий новини і публікації в інтернеті, що виражають явну неповагу до влади.

Депутати схвалили законопроекти в першому читанні, пише російська служба BBC.

Однак депутати обіцяли уточнити формулювання до другого читання.

Законопроекти ініціював глава комітету з конституційного законодавства Андрій Клішас і підтримали ще декілька сенаторів і депутатів. Автори законопроектів пропонують блокувати інтернет-ресурси з фейковими новинами, з образливими відгуками про владу в позасудовому порядку. Рішення повинно прийматися на рівні генпрокурора або його заступників.

Законопроекти повинні забезпечити "безпеку і захист прав особистості й суспільства в інформаційній сфері", а також вберегти "громадські та державні інститути від неправомірних посягань у інформаційному середовищі", йдеться у відгуках за підписом віце-прем'єра Костянтина Чуйченка.

Підтримавши введення нових покарань, в уряді попросили уточнити деякі формулювання.

Наприклад, в законопроекті про фейкові новини написано, що вони повинні бути заборонені, оскільки "створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, масового порушення громадського порядку". Виходить, у ЗМІ та інтернеті можна поширювати недостовірну інформацію під виглядом достовірної, якщо це не створює таких загроз, зробили зауваження в уряді.