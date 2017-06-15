Україна увійшла в ТОП-50 інноваційних країн За рік Україна піднялася з 56-го на 50-е місце в рейтингу інноваційних країн

Першою серед найбільш інноваційних країн, як і рік тому, стала Швейцарія. До першої трійки також входять Швеція та Нідерланди. Польща знаходиться на 38-й позиції, Росія - 45-а, Молдова - 54-а, Білорусь - на 88 місці.

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Рейтинг складається з безлічі показників, кожен з яких також має свій індекс. У підсумку, Україна отримала індекс 37,6. У минулому році цей індекс становив 35,6, - йдеться на сайті Global Innovation Index. Відзначимо, Global Innovation Index складається на основі аналізу десятків показників, які так чи інакше стосуються інноваційної діяльності. Нагадаємо, минулого року Україна піднялася з 64 на 56 місце у списку найбільш інноваційних країн світу.

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