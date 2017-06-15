ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПершою серед найбільш інноваційних країн, як і рік тому, стала Швейцарія. До першої трійки також входять Швеція та Нідерланди. Польща знаходиться на 38-й позиції, Росія - 45-а, Молдова - 54-а, Білорусь - на 88 місці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна увійшла в ТОП-50 інноваційних країн
За рік Україна піднялася з 56-го на 50-е місце в рейтингу інноваційних країн
Фото: з вільних джерел
Рейтинг складається з безлічі показників, кожен з яких також має свій індекс.
У підсумку, Україна отримала індекс 37,6. У минулому році цей індекс становив 35,6, - йдеться на сайті Global Innovation Index.
Відзначимо, Global Innovation Index складається на основі аналізу десятків показників, які так чи інакше стосуються інноваційної діяльності.
Нагадаємо, минулого року Україна піднялася з 64 на 56 місце у списку найбільш інноваційних країн світу.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 06 2017 18:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- ВІДЕО Google запустила новий месенджер Allo, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує