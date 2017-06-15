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Україна увійшла в ТОП-50 інноваційних країн

За рік Україна піднялася з 56-го на 50-е місце в рейтингу інноваційних країн
Першою серед найбільш інноваційних країн, як і рік тому, стала Швейцарія. До першої трійки також входять Швеція та Нідерланди. Польща знаходиться на 38-й позиції, Росія - 45-а, Молдова - 54-а, Білорусь - на 88 місці.
Україна увійшла в ТОП-50 інноваційних країн Фото: з вільних джерел

Рейтинг складається з безлічі показників, кожен з яких також має свій індекс.

У підсумку, Україна отримала індекс 37,6. У минулому році цей індекс становив 35,6, - йдеться на сайті Global Innovation Index.

Відзначимо, Global Innovation Index складається на основі аналізу десятків показників, які так чи інакше стосуються інноваційної діяльності.

Нагадаємо, минулого року Україна піднялася з 64 на 56 місце у списку найбільш інноваційних країн світу.

 
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15 06 2017 18:35
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