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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Український стартап залучив рекордні $110 мільйонів інвестицій

Раніше компанія ніколи не залучала сторонніх коштів
Інтелектуальний онлайн-сервіс перевірки граматики Grammarly залучив $110 мільйонів іноземних інвестицій.
Український стартап залучив рекордні $110 мільйонів інвестицій Фото: grammarly.com

Про це повідомляє AIN.

Провідним інвестором для українського стартапу в межах раунду став фонд General Catalyst. У раунді також взяли участь IVP і Spark Capital.

Залучені кошти планують направити на прискорення розвитку та зростання компанії.

Раніше Grammarly не залучали сторонніх коштів.

Grammarly – це онлайн-сервіс перевірки граматики, заснований на технологіях штучного інтеректу. Фактично він став першим стартапом, заснованим у Києві, що залучив більше сотні мільйонів доларів в межах публічного раунду.

Grammarly підвищує якість письмового спілкування, враховуючи індивідуальний стиль користувача і його комунікативні цілі, пропонуючи виправлення, які роблять текст граматично, стилістично і структурно правильним.

Нагадаємо, на краудфандинговий проект "колективного" комп'ютера Eve V всього за сім днів вдалося зібрати понад $1,1 млн.

Аналітична платформа для геймерів Mobalytics, засновниками якої є українці Богдан Сучік та Микола Лобанов, перемогла у щорічній битві стартапів на TechCrunch Disrupt.

Для збору 200 тисяч доларів на Kickstarter українському стартапу Petcube знадобилося 15 днів.

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08 05 2017 23:30
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