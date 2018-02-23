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"Укрзалізниця" підписала з General Electric договір на $1 млрд

Договір передбачає як постачання локомотивів, виробництво з поступовим збільшенням локалізації, так і модернізацію існуючих локомотивів
Державна компанія "Укрзалізниця" підписала з General Electric Transportation договір на 1 млрд доларів.
"Укрзалізниця" підписала з General Electric договір на $1 млрд Фото:112.ua

"Я запросив компанію General Electric, одну з найбільших у світі, увійти до складу інвестиційної ради при президенті України. Це запрошення було з задоволенням прийнято. Ми домовилися продемонструвати, що за дуже короткий термін ми опрацюємо контракти співпраці між УЗ і General Electric", - повідомив Президент України Петро Порошенко, передає "112 Україна".

Порошенко зауважив, що багато років "Укрзалізниця" була недофінансована, що стало потужним стримуючим фактором розвитку економіки держави.

"Дуже швидко був підготовлений контракт на суму 1 млрд дол., який передбачає як постачання локомотивів, виробництво з поступовим збільшенням локалізації, так і модернізацію існуючих локомотивів", - сказав Президент.

Також він проінформував, що на першому етапі відбудеться активне залучення українських банківських структур, на другому етапі – банківських структур партнерів з США.

"Все прорахували, все опрацювали", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, що посол України в США Валерій Чалий провів зустріч із президентом і виконавчим директором американської компанії General Electric Transportation Рафаелем Сантаною з метою обговорення спільного проекту з модернізації української залізниці.

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23 02 2018 17:15
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