В Миколаєві ліквідовано мережу онлайн-казино
Про це повідомила спікер Департаменту захисту економіки НПУ Наталія Калиновська, повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) КК, у нежитлових приміщеннях, в яких у закритому режимі надавали можливість доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах, було проведено 13 обшуків.
"Вхід у зазначені приміщення, з метою конспірації, надавався тільки ретельно "перевіреним клієнтам" за перепустками", - зазначила Калиновська.
Читайте також: Реформа грального бізнесу: Мінфін вирішив змінити лотерейний ринок України
Унаслідок обшуків було вилучено 732 одиниці грального обладнання, роутери та інше обладнання, а також чорнові записи, в яких зафіксовані доходи від грального бізнесу.
Зараз проводять заходи, щодо встановлення організаторів і власників незаконного бізнесу.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко пропонує скасувати заборону на діяльність казино в Україні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: