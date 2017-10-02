В Миколаєві ліквідовано мережу онлайн-казино

У Миколаєві співробітники Департаменту захисту економіки Національної поліції ліквідували законспіровану мережу онлайн-казино.

Про це повідомила спікер Департаменту захисту економіки НПУ Наталія Калиновська, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) КК, у нежитлових приміщеннях, в яких у закритому режимі надавали можливість доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах, було проведено 13 обшуків.

"Вхід у зазначені приміщення, з метою конспірації, надавався тільки ретельно "перевіреним клієнтам" за перепустками", - зазначила Калиновська.

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Унаслідок обшуків було вилучено 732 одиниці грального обладнання, роутери та інше обладнання, а також чорнові записи, в яких зафіксовані доходи від грального бізнесу.

Зараз проводять заходи, щодо встановлення організаторів і власників незаконного бізнесу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що генеральний прокурор України Юрій Луценко пропонує скасувати заборону на діяльність казино в Україні.