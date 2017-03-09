В Одесі створили найбільший в Україні скейт-парк
Як повідомили в мерії, це найбільший в Україні комплекс для любителів екстремальних видів спорту.
Скейт-парк представляє собою 4-рівневий спортивний майданчик з покриттям з бетону, спорудами для виконання трюків і екстрим-катання на роликах, скейтах, велосипедах. Матеріалом для всіх елементів обраний монолітний шліфувальний залізобетон, який забезпечує необхідну міцність і довговічність.
Тут встановлені також урни, проведені нове зовнішнє освітлення і система водовідведення.
Загальна площа споруди складає близько 3 тис. кв. метрів, безпосередньо скейт-майданчика – 1,143 тис. кв. метрів.
За інформацією видання "Культурометр" , на відкритті парку, яке відбулося сьогодні, 3 вересня, стався нещасний випадок з підлітком, який спробував виконати складний трюк на скейті і зламав собі ключицю. Хлопця госпіталізували в кареті швидкої допомоги.
Фото: culturemeter.od.ua
Фото: culturemeter.od.ua
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