В Одесі створили найбільший в Україні скейт-парк

У Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка в Одесі, в районі Суворовської алеї, у 100 метрах від стадіону "Чорноморець" створили найбільший в Україні майданчик для занять екстремальними видами спорту.

Як повідомили в мерії, це найбільший в Україні комплекс для любителів екстремальних видів спорту.

Скейт-парк представляє собою 4-рівневий спортивний майданчик з покриттям з бетону, спорудами для виконання трюків і екстрим-катання на роликах, скейтах, велосипедах. Матеріалом для всіх елементів обраний монолітний шліфувальний залізобетон, який забезпечує необхідну міцність і довговічність.

Тут встановлені також урни, проведені нове зовнішнє освітлення і система водовідведення.

Загальна площа споруди складає близько 3 тис. кв. метрів, безпосередньо скейт-майданчика – 1,143 тис. кв. метрів.

За інформацією видання "Культурометр" , на відкритті парку, яке відбулося сьогодні, 3 вересня, стався нещасний випадок з підлітком, який спробував виконати складний трюк на скейті і зламав собі ключицю. Хлопця госпіталізували в кареті швидкої допомоги.



Фото: culturemeter.od.ua



Фото: culturemeter.od.ua