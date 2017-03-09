Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

В Одесі створили найбільший в Україні скейт-парк

Загальна площа споруди – близько трьох тисяч квадратних метрів
У Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка в Одесі, в районі Суворовської алеї, у 100 метрах від стадіону "Чорноморець" створили найбільший в Україні майданчик для занять екстремальними видами спорту.
В Одесі створили найбільший в Україні скейт-парк Фото: facebook.com/adrenalin.od.ua

Як повідомили в мерії, це найбільший в Україні комплекс для любителів екстремальних видів спорту.

Скейт-парк представляє собою 4-рівневий спортивний майданчик з покриттям з бетону, спорудами для виконання трюків і екстрим-катання на роликах, скейтах, велосипедах. Матеріалом для всіх елементів обраний монолітний шліфувальний залізобетон, який забезпечує необхідну міцність і довговічність.

Тут встановлені також урни, проведені нове зовнішнє освітлення і система водовідведення.

Загальна площа споруди складає близько 3 тис. кв. метрів, безпосередньо скейт-майданчика – 1,143 тис. кв. метрів.

За інформацією видання "Культурометр" , на відкритті парку, яке відбулося сьогодні, 3 вересня, стався нещасний випадок з підлітком, який спробував виконати складний трюк на скейті і зламав собі ключицю. Хлопця госпіталізували в кареті швидкої допомоги.


Фото: culturemeter.od.ua


Фото: culturemeter.od.ua

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 09 2017 22:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.