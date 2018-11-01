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В уряді запропонували ввести військовий збір для українських гастролерів в РФ

Виступи українців у РФ - це етичне питання, це заборонити не можна
Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко запропонував запровадити публічний реєстр українських артистів та діячів культури, які гастролюють у країні-агресорі Росії, та зобов’язати їх платити військовий збір.
В уряді запропонували ввести військовий збір для українських гастролерів в РФ Фото: з вільних джерел

Кириленко наголосив, що виступи українців у РФ - це етичне питання, це заборонити не можна. Однак, на його думку, можна ввести певні правила для таких гастролерів.

"Їдеш у РФ на гастролі, по-перше, повідомляєш, по-друге, потрапляєш у спецреєстр. По-третє, на ТБ під час виступу чи кліпу напис: "Цей артист гастролює у країні-агресорі". По-четверте, в Україні сплачуєш додатковий військовий збір", - заявив віце-прем'єр.

Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення закликала Верховну Раду ввести штрафні санкції або кримінальну відповідальність за гастролі українських артистів у РФ.

Раніше СБУ оприлюднила порядок організації гастролей артистів з Росії.

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11 01 2018 22:19
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