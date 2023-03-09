9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер

Том Купер оперативно розповідає деталі сьогоднішнього російського обстрілу України балістичними та крилатими ракетами.

Сьогодні рано вранці зсрф та вкс рф завдали масштабного удару по Україні балістичними та крилатими ракетами.

Перше повітряне попередження було оголошено о 02.20 за місцевим часом: воно стосувалося всієї Центральної України, від Житомира до Одеси і від Сум до Запоріжжя. О 02.40 воно було поширене і на захід країни.

Наскільки мені відомо, перша хвиля ракет влучила по Україні близько 03.11, коли з Херсона, Миколаєва та Одеси почали надходити повідомлення про вибухи. Станом на 04.23 місцева влада підтвердила, що в Одеській області був уражений об'єкт енергетичної інфраструктури. За цим послідували удари по об'єктах інфраструктури в Кіровограді, Вінниці та Кривому Розі, де щонайменше одна ракета Х-22 влучила у невідомий об'єкт.

До 03.53 Запорізька АЕС була повністю відключена від енергомережі. Останнє, що відомо про її стан, це те, що два реактори були зупинені, а 18 дизель-генераторів включені для забезпечення потреб станції, яких, у свою чергу, вистачить на 10 діб (Том Купер трохи неправий: усі шість блоків ЗАЕС зупинено з вересня 2022 року – iPress).

Друга хвиля атаки сталася близько 04.28, коли в Київській області була активована протиповітряна оборона. У район Видубичів у Києві влучила щонайменше одна балістична ракета, випущена з Курської області (дехто стверджує, що було запущено кілька надзвукових ракет Х-47 "Кинджал"); у Голосіївському районі був уражений енергетичний об'єкт, а опалення було відключено приблизно у 40% міста (водопостачання, за повідомленнями, працює нормально, але можуть бути перебої на верхніх поверхах багатоповерхівок).

Точно не відомо, коли саме, але у Дніпрі одна людина загинула і двоє були поранені в результаті обстрілу енергетичних об'єктів і промислових підприємств з Х-22.

Близько 06.00 повідомлялося, що кілька крилатих ракет "Калібр" рухалися вздовж кордону до Молдови, а потім повернули на північ у напрямку Вінниці та Івано-Франківська. Приблизно в той же час повідомлялося про нову хвилю ракет, що наближалися до Одеси, а потім про те, що Х-22 влучила у щось у Кривому Розі.

У Золочівському районі Львівської області чотири людини загинули внаслідок падіння ракети на житловий масив.

Харків, який тільки-но відновив мережу вуличного освітлення минулого вечора, також зазнав сильного удару: по місту було випущено до 15 ракет, з яких до 11 могли влучити, залишивши місто без води та електрики.

Станом на 06.37 на більшій частині території України було здійснено аварійне відключення електроенергії, а 15 поїздів було затримано через авіаудар (5 – більш ніж на 1 годину, 10 – більш ніж на 30 хвилин).

Станом на цей час українці стверджували, що збили 19 цілей, у тому числі 18 ракет і один БПЛА. Дев'ять ракет було збито над Миколаївською областю, шість – над Одеською, дві – над Херсонською і щонайменше одну – над Києвом. Відповідно, цього разу росіяни прийшли спочатку з "Шахедами", а потім застосували переважно Х-22 і відносно невелику кількість Х-101 та Х-59. Згодом стало відомо, що у Дніпрі ППО заявила про сім збитих ракет.

На заході країни о 06.46 було оголошено, що "все чисто", а в південних, центральних і північних областях це сталося між 07.34 і 07.56.

На той час Київ повідомив про причетність до удару:

15 бомбардувальників Ту-95;

7 бомбардувальників Ту-22 (над усім Азовським морем);

3 бойових кораблів вмф росії;

і загалом 81 крилатих ракет та 8 безпілотних літальних апаратів.

Останні дві категорії повинні були включати в себе:

28 ракет Х-101 і Х-555;

20 "Калібрів";

6 Х-22;

6 "Кинжалів" Х-47;

8 Х-31П;

6 Х-59;

13 пусків ЗРК С-300 у балістичному режимі.

Житомир зазнав щонайменше двох сильних ударів: було відключено електрику, воду та опалення.

Привертає увагу використання шести ракет Х-47: поки що росіяни розгорнули, можливо, три або чотири з них за 13 місяців (це принаймні підтверджені випадки: є заяви про близько десятка випусків), з яких щонайменше одна вийшла з ладу. Незважаючи на чималі витрати на цей проєкт, збірка Х-47 залишається дуже обмеженою, і, за даними чуток, лише близько десятка з них були введені в експлуатацію.

Станом на 09.00 сьогоднішнього ранку кількість збитих ракет згідно з українськими заявами зросла до 34 крилатих ракет (очевидно, включно з вісьмома Х-31П і Х-59) – одна з них над Чернігівською областю – і чотирьох збитих "Шахедів".

У свою чергу, було підтверджено пошкодження трьох ТЕС.

Примітка: інформація продовжує надходити, тому можу оновити цю новину протягом дня.

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