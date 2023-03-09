9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер

Сьогодні рано вранці зсрф та вкс рф завдали масштабного удару по Україні балістичними та крилатими ракетами.
Перше повітряне попередження було оголошено о 02.20 за місцевим часом: воно стосувалося всієї Центральної України, від Житомира до Одеси і від Сум до Запоріжжя. О 02.40 воно було поширене і на захід країни.
Наскільки мені відомо, перша хвиля ракет влучила по Україні близько 03.11, коли з Херсона, Миколаєва та Одеси почали надходити повідомлення про вибухи. Станом на 04.23 місцева влада підтвердила, що в Одеській області був уражений об'єкт енергетичної інфраструктури. За цим послідували удари по об'єктах інфраструктури в Кіровограді, Вінниці та Кривому Розі, де щонайменше одна ракета Х-22 влучила у невідомий об'єкт.
До 03.53 Запорізька АЕС була повністю відключена від енергомережі. Останнє, що відомо про її стан, це те, що два реактори були зупинені, а 18 дизель-генераторів включені для забезпечення потреб станції, яких, у свою чергу, вистачить на 10 діб (Том Купер трохи неправий: усі шість блоків ЗАЕС зупинено з вересня 2022 року – iPress).
Друга хвиля атаки сталася близько 04.28, коли в Київській області була активована протиповітряна оборона. У район Видубичів у Києві влучила щонайменше одна балістична ракета, випущена з Курської області (дехто стверджує, що було запущено кілька надзвукових ракет Х-47 "Кинджал"); у Голосіївському районі був уражений енергетичний об'єкт, а опалення було відключено приблизно у 40% міста (водопостачання, за повідомленнями, працює нормально, але можуть бути перебої на верхніх поверхах багатоповерхівок).
Точно не відомо, коли саме, але у Дніпрі одна людина загинула і двоє були поранені в результаті обстрілу енергетичних об'єктів і промислових підприємств з Х-22.
Близько 06.00 повідомлялося, що кілька крилатих ракет "Калібр" рухалися вздовж кордону до Молдови, а потім повернули на північ у напрямку Вінниці та Івано-Франківська. Приблизно в той же час повідомлялося про нову хвилю ракет, що наближалися до Одеси, а потім про те, що Х-22 влучила у щось у Кривому Розі.
У Золочівському районі Львівської області чотири людини загинули внаслідок падіння ракети на житловий масив.
Харків, який тільки-но відновив мережу вуличного освітлення минулого вечора, також зазнав сильного удару: по місту було випущено до 15 ракет, з яких до 11 могли влучити, залишивши місто без води та електрики.
Станом на 06.37 на більшій частині території України було здійснено аварійне відключення електроенергії, а 15 поїздів було затримано через авіаудар (5 – більш ніж на 1 годину, 10 – більш ніж на 30 хвилин).
Станом на цей час українці стверджували, що збили 19 цілей, у тому числі 18 ракет і один БПЛА. Дев'ять ракет було збито над Миколаївською областю, шість – над Одеською, дві – над Херсонською і щонайменше одну – над Києвом. Відповідно, цього разу росіяни прийшли спочатку з "Шахедами", а потім застосували переважно Х-22 і відносно невелику кількість Х-101 та Х-59. Згодом стало відомо, що у Дніпрі ППО заявила про сім збитих ракет.
На заході країни о 06.46 було оголошено, що "все чисто", а в південних, центральних і північних областях це сталося між 07.34 і 07.56.
На той час Київ повідомив про причетність до удару:
- 15 бомбардувальників Ту-95;
- 7 бомбардувальників Ту-22 (над усім Азовським морем);
- 3 бойових кораблів вмф росії;
- і загалом 81 крилатих ракет та 8 безпілотних літальних апаратів.
Останні дві категорії повинні були включати в себе:
- 28 ракет Х-101 і Х-555;
- 20 "Калібрів";
- 6 Х-22;
- 6 "Кинжалів" Х-47;
- 8 Х-31П;
- 6 Х-59;
- 13 пусків ЗРК С-300 у балістичному режимі.
Житомир зазнав щонайменше двох сильних ударів: було відключено електрику, воду та опалення.
Привертає увагу використання шести ракет Х-47: поки що росіяни розгорнули, можливо, три або чотири з них за 13 місяців (це принаймні підтверджені випадки: є заяви про близько десятка випусків), з яких щонайменше одна вийшла з ладу. Незважаючи на чималі витрати на цей проєкт, збірка Х-47 залишається дуже обмеженою, і, за даними чуток, лише близько десятка з них були введені в експлуатацію.
Станом на 09.00 сьогоднішнього ранку кількість збитих ракет згідно з українськими заявами зросла до 34 крилатих ракет (очевидно, включно з вісьмома Х-31П і Х-59) – одна з них над Чернігівською областю – і чотирьох збитих "Шахедів".
У свою чергу, було підтверджено пошкодження трьох ТЕС.
Примітка: інформація продовжує надходити, тому можу оновити цю новину протягом дня.