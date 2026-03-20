Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер

Том Купер вкотре розкритикував бездумні удари Ізраїлю та США по нафтогазовій інфраструктурі Ірану, який у відповідь уражає аналогічну інфраструктуру в сусідніх країнах. На думку Купера, ця "агресія ідіократії" загрожує спровокувати масштабну енергетичну, економічну та продовольчу катастрофу, справжні масштаби якої західна громадськість і медіа ще навіть не починають усвідомлювати.

Справді, я вже не можу вигадати кращої назви – і ось чому.

Почнімо з невеликого прикладу.

Армія оборони Ізраїлю – "армія світла", супергеніальна всезнайка, миролюбна збройна сила, що захищає цивільних і демократію, оприлюднює відео знищення "гелікоптера Мі-17 в аеропорту Санандаджа в Хамадані", а виявляється, що вона не знає ні типу гелікоптера, ні того, де в Ірані розташовані Санандадж і Хамадан, та ще й відкрито, публічно нападає на цивільні екстрені служби.

1. Як стає очевидно з відео, "Мі-17" був гелікоптером Bell 214A Isfahan. Цей зразок експлуатував іранський Червоний Півмісяць, тобто його використовували для екстреної евакуації:

Для порівняння: Мі-17 іранського Червоного Півмісяця має п'ятилопатевий несучий гвинт і значно більші фюзеляж/корпус/кабіну. Насправді це набагато більший гелікоптер, незалежно від ракурсу. Цього не знають лише генії з Армії оборони Ізраїлю.

2. Як очевидно будь-кому, хто має бодай якесь уявлення про географію Ірану, Санандадж – це місто в провінції Курдистан на заході Ірану, на кордоні з Іраком, приблизно за 180 км від Хамадана, міста в іранській провінції Хамадан.

Лише генії з Армії оборони Ізраїлю фантазують про якийсь "аеропорт Санандаджа в Хамадані":

3. Це явний, публічний напад на екстрені служби країни, яка стала об'єктом американсько-ізраїльської агресивної війни. Ізраїль не просто відкрито визнає воєнний злочин/злочин проти людяності. Генії з Армії оборони Ізраїлю можуть робити як їм заманеться і навіть хизуватися цим фактом, бо вони "виняткові" й непідзвітні.

Але це дрібниці порівняно з тим, про що йдеться далі.

Як повідомлялося, США та Ізраїль завдали масованого авіаудару по іранській частині газового родовища South Pars. Вони уразили низку установок біля узбережжя, але передусім експлуатаційні об'єкти на іранському узбережжі, в районі Ассалує.

Ще краще: ізраїльтяни подали це як спільний американсько-ізраїльський удар або принаймні як удар, завданий у координації та/або зі схваленням США. Справді, судячи з того, що можна було відстежити за допомогою Flightradar24, як-от ця група заправників KC-46 і KC-135 ВПС США над північним сходом Королівства Саудівська Аравія приблизно в той час, коли завдавали удару:

...схоже, що принаймні цього разу ізраїльтяни "мають рацію", коли кажуть: це був спільний удар. Удар, здійснений у співпраці зі США.

Однак вчора вранці IQ47 виступив із довгою скаргою й тирадою про те, що цей удар був нібито "односторонньою дією Ізраїлю". І що бідолашний маленький Катар цілком невинний.

Уже саме по собі останнє викликає великі сумніви, зважаючи на появу цього Mirage 2000 в небі над Ширазом два дні тому (Mirage 2000 експлуатують лише ВПС еміра Катару та ВПС Об'єднаних Арабських Еміратів... і я сумніваюся, що цей літак був з ОАЕ)...

Примітно, що IQ47 пояснює ізраїльський напад тим, що той стався "через гнів з приводу того, що відбувалося на Близькому Сході" – ніби це не він та ізраїльтяни розпочали спільну агресію проти Ірану. І він белькоче про те, що уражено "відносно невелику частину всього", тоді як NY Times повідомляє про знищення/пошкодження (щонайменше) 12% об'єктів, а це вже саме по собі спричиняє велику енергетичну кризу в Ірані.

"Ізраїль, розгніваний тим, що сталося на Близькому Сході, завдав жорсткого удару по великому об'єкту, відомому як газове родовище South Pars в Ірані. Уражено відносно невелику частину всього об'єкта. Сполучені Штати нічого не знали про цю конкретну атаку, а держава Катар жодним чином, у жодній формі чи вигляді не була до неї причетна і не мала жодного уявлення, що це станеться.

На жаль, Іран цього не знав, як і будь-яких доречних фактів, що стосуються атаки на South Pars, і безпідставно та несправедливо атакував частину катарського ЗПГ-об'єкта. ІЗРАЇЛЬ БІЛЬШЕ НЕ ЗДІЙСНЮВАТИМЕ ЖОДНИХ АТАК, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ цим надзвичайно важливим і цінним родовищем South Pars, якщо тільки Іран нерозважливо не вирішить атакувати абсолютно невинний, у цьому випадку, Катар - у такому разі Сполучені Штати Америки, з допомогою Ізраїлю чи без неї, або за його згоди чи без неї, повністю знищать усе газове родовище South Pars із такою силою і потужністю, якої Іран ще ніколи не бачив і не зазнавав. Я не хочу санкціонувати такий рівень насильства і руйнування через довгострокові наслідки, які це матиме для майбутнього Ірану, але якщо катарський ЗПГ знову буде атаковано, я не вагатимуся це зробити. Дякую за вашу увагу до цього питання. Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП"

І зауважте: родовище South Pars/North Dome спільно розробляють Іран і Катар. Як повідомляється, це найбільше родовище такого типу у світі. Зокрема, завдяки цьому родовищу Катар забезпечує до 50% газу, який в Індії використовують для приготування їжі.

Облишмо той факт, що Катар входить до числа провідних світових експортерів добрив. Що США, ЄС, Індія тощо, тощо, значною мірою залежать (у середньому приблизно на 20%) від імпорту добрив із Катару, а Доха офіційно зупинила їхній експорт. Що навіть якби Катар захотів відновити експорт таких матеріалів, він не зміг би цього зробити, бо у відповідь на американсько-ізраїльську агресію Іран перекрив Ормузьку протоку.

Але як, на думку ізраїльтян, які "гніваються через те, що сталося на Близькому Сході" (а їх, як повідомляється, близько 10 мільйонів, і 80-90% із них підтримують агресію проти Ірану), тепер готуватимуть собі їжу 1,4 МІЛЬЯРДА індійців і понад 90 МІЛЬЙОНІВ іранців? За умови, що вони взагалі матимуть що їсти, зважаючи на те, що без добрив врожаю не виростиш?

Чи, може, їм просто байдуже?

Судячи з їхнього очевидного, безсумнівного нападу на іранські служби екстреного реагування, пробачте, але я схиляюся до другого "варіанту".

Тож не дивно, що, як оголосив Корпус вартових ісламської революції (КВІР), його відповідь не забарилася. Близько 21.00 за місцевим часом іранці завдали ударів по:

об'єктах ARAMCO за межами Ер-Ріяда (де влада заявила про "100% перехоплення", але очевидці повідомили щонайменше про два влучання балістичних ракет, після чого сталися потужні вибухи та масштабні пожежі);

...і це на додачу до трьох влучань по авіабазі Prince Sultan (PSAB), а також двох влучань у районі Umm al-Hammam (поблизу дипломатичного кварталу);

підприємству Shell Pearl GTL (переробка газу в рідке паливо) та конденсатопереробному заводу Ras Laffan у Досі (це означає, що одним ударом з ладу виведено приблизно 1,5% світового виробництва GTL);

Ras Laffan Condensate Refinery (належить Qatar Energy та управляється нею)...

...і зауважте: це "лише частина всіх ракетних обмінів та авіаударів" за 18 березня.

Водночас приблизно в той самий час КВІР дозволив 90 суднам пройти Ормузькою протокою – експортувавши власну нафту на мільярди: близько 20 з них мали "зв'язки з Індією", а ще кілька – "зв'язки з Пакистаном", але основну масу становили нафтові танкери "тіньового флоту", які використовують для експорту іранської, а також російської нафти попри санкції США/ЄС.

Підсумок: ізраїльтяни настільки "виняткові", що їм не потрібно зважати на те, що вони атакують екстрені служби. А тим паче – якщо їхні дії спричиняють масштабну глобальну енергетичну та економічну кризу, включно з можливим голодом. Зрештою, майже, напевно, всім нашим славним зомбі-ідіотам тут, на "Заході", не кажучи вже про наші блискучі медіа, знадобиться приблизно тиждень, щоб зрозуміти, яку саме катастрофу спричинив цей ізраїльський авіаудар по South Pars і вся ця агресія ідіократії проти Ірану. Настільки, що вже можна замислитися, чи взагалі вони колись згадають Ізраїль як винуватця.

А, так, і... як "подяку" за "дозвіл" Індії відновити закупівлю російських нафти й газу росіяни надали Індії наведення, тож її Національне агентство розслідувань (NIA) заарештувало групу з шести громадян України та одного громадянина США, причетних до навчання м'янманських бойовиків використанню БПЛА й вибухівки. На території Індії. Максима Гончарука, Петра Губру, Івана Сукмановського, Маріана Стефанківа, Тараса Слав'яка, Віктора Камінського та Метью Аарона Ван Дайка заарештували 13 березня в аеропортах Делі, Лакхнау та Калькутти.

Якщо вам цікаво... в Індії є невелика етнічна меншина, загалом відома як "Кукі". Хоча спочатку вони переважно були християнами, уже певний час вони заявляють про себе як про "загублене коліно Ізраїлю": багато хто навернувся у... ну, у щось, що там (або для сіоністів) вважається "юдаїзмом". Щось на кшталт "вони є нащадками туристів, які подорожували до Індії приблизно 2000 років тому", і так далі... Тож, паралельно з розгортанням місцевого повстання, вони попросили, і почали отримувати – підтримку від Ізраїлю, зокрема від Моссаду.

Тож не дивно, що в Індії підозрюють: шестеро згаданих українців та той американець також були причетні до навчання повстанців "Кукі", які, серед іншого, останнім часом створили чимало проблем для інших етнічних груп в індійському штаті Маніпур.

