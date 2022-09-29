Акумулятори телефонів Samsung знову можуть вибухати. Варто перевірити свій телефон

Акумулятори в смартфонах Samsung знову стали предметом обговорень серед експертів індустрії мобільних пристроїв. Виявилося, що навіть у абсолютно нових пристроїв є проблема з роздутим акумулятором, який може навіть призвести до вибуху.

Смартфони — це надзвичайно складні пристрої. І хоча ми любимо думати про них як про поєднання камер, процесорів, акумуляторів тощо, зосереджуючись на якості та продуктивності окремих компонентів, насправді все ще складніше. Під корпусом кожного пристрою, незалежно від того, що це – флагман або бюджетник, є маленьке диво інженерії - акумуляторна батарея. Той факт, що стільки елементів було втиснуто в такий маленький простір, є феноменальним і часто вимагає винайдення абсолютно нових технологій, які б дозволили цього досягти.

Проте фізика невблаганна, і часто обмеження пристрою змушують його творців йти на деякі компроміси. Це стосується, зокрема, акумуляторів, у яких ми хочемо мати все більше і більше ємності, можливість все швидше заряджатися. При цьому наші смартфони мають бути тонкими і легкими. Тому батареї в телефонах часто є найбільшою проблемою і найбільшим ризиком.

В смартфонах Samsung знов виявили небезпечні батареї. Компанія вивчає проблему без коментарів

Кілька років тому галузеві ЗМІ жили темою про вибух батареї в Samsung Note 7. Цей випадок фактично заплямував думку про корейського виробника, який тепер відновив свою популярність серед покупців, а про "проблемні батареї", здавалося, майже всі забули.

Однак виявилося, що чорні хмари знову густішають над Samsung і – хто б міг на це очікувати – знову через батареї. Справу оживив Арун Рупеш Майні, відомий власник багатомільйонного каналу Mrwhosetheboss на YouTube.

Він опублікував у мережі дуже тривожний матеріал. У ньому блогер показує свою величезну колекцію смартфонів і описує, що деякий час тому він помітив, що батарея в трьох з них роздулася. На диво, це були тільки телефони Samsung. Він зв’язався з компанією, і після обміну електронними листами у нього забрали пристрої, "щоб з’ясувати, що спричинило проблему".

Поведінка, звичайно, похвальна - так повинні працювати служби, що відповідають за обслуговування смартфонів. Цього, на жаль, не можна сказати про подальше спілкування з ютубером, якого фактично не було - Samsung не повернувся до блогера з жодною відповіддю.

Однак, це було тільки початком проблеми. Не дивно, що через кілька днів, переглядаючи ту саму колекцію, Арун натрапив на ще три випадки роздутих батарей і четвертий, де цей процес почався. Усі випадки були зафіксовані тільки в телефонах Samsung - жодна інша марка пристроїв, що зберігалася в ідентичних умовах, не мала цієї проблеми. Більше того, він зв’язався з іншими найкращими ютуберами, які також колекціонують смартфони, - з Маркесом із MKBHD та Заком з JerryRigEverything. Переглянувши свої колекції, обидва помітили, що деякі батареї Samsung у них теж роздулися.

Роздутий акумулятор - це не тільки незручність і не просто зламаний телефон

Як пояснив Зак з каналу JerryRigEverything, розбухання означає перетворення в газоподібну рідину, хімічну частину, відповідальну за накопичення та зберігання вантажу. Що це означає для користувача? Перш за все, реальний ризик вибуху. Такі телефони в жодному разі не можна використовувати чи заряджати. Їх слід якнайшвидше безпечно утилізувати.

Слід зазначити, що проблема роздутих акумуляторів стосується не лише Samsung. У 2020 році компанія Google теж зіштовхнулася з нею у своєму Pixel 5. Однак найбільше досвіду в цьому питанні, схоже, має саме Samsung. То чи має намір виробник щось змінити у своїй технології, щоб мінімізувати небажані ефекти в акумуляторі? На даний момент компанія не робила жодної заяви з цього приводу.

Поки що невідомо, в чому проблема. Можливо, це просто реакція акумулятора на більш високу температуру (спекотне літо), а можливо, вони постраждали від того, що тривалий час були повністю розряджені (телефони з колекції не використовувалися). Але дивно, що від такої проблеми страждають лише смартфони Samsung

Поза тим, важливо, що Aran привернув увагу до потенційної проблеми, і, можливо, завдяки його зауваженням, те, що відбувається зі смартфонами, буде ретельно досліджено брендом.

Які моделі смартфонів від Samsung під загрозою

Повідомляється, що проблема стосується практично всіх моделей, які з’явились на ринку до Galaxy S20. Тобто, це величезна кількість не тільки бюджетних, але й флагманських мобільних пристроїв, яким більше двох років.

За наявними даними, йдеться переважно про екземпляри, які не використовувалися довгий час. Старі смартфони, які регулярно експлуатуються, схоже, зберігають працездатність. Варто пам'ятати, що здуті акумулятори в жодному разі не варто намагатися заряджати через високу загрозу займання — про це попереджають самі виробники АКБ.

Як розгортатиметься справа? Ми будемо інформувати вас про це. Тим часом варто перевірити акумулятори смартфонів, особливо тих, що заховані десь у шафах.