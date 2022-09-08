Антонівський міст. Кримському готуватися?

Антонівський міст стає новим символом успіхів ЗСУ на півдні України, і вже, здається, посунув за популярністю у новинах Чорнобаївку. Щойно окупанти повідомили, що майже полагодили міст після попередніх обстрілів і збираються урочисто відкривати його, як вчора переможні Збройні сили України знову влучили по Антонівському та Каховському мостах.

Кореспондент IPress з’ясовував як бої за Антонівський та Кримський мости можуть наблизити фінал російської агресії і перемогу України. Також побіжно було виявлено, що почуття гумору у українців не притупилося.

Автор: Ірина Волконська

Антонівський міст: ворога тут не пропустять

В об’єднаному пресцентрі Сил оборони Півдня підтвердили, що точні артилерійські удари ЗСУ по Антонівському мості в липні-серпні унеможливили переміщення через цей об’єкт військової техніки росіян. Нещодавно останні спробували відремонтувати проїжджу частину мосту й отримали нову "порцію" артснарядів від ЗСУ.

Зрозуміло, що обстріл Антонівського мосту з HIMARS заважає окупантам відновити об’єкт і така тактика українських військових дійсно сильно стримує ворожі настрої рф.

"Відступати сконцентрованим на правобережжі Дніпра на околицях Херсона угрупованні ворога практично нема куди через те, що ЗСУ благополучно вивела з ладу і не дає відновлювати всі стратегічні переправи через Дніпро, адже на лівому березі вже, нібито, стягнуте підкріплення і додатковий бій. Але противнику важливо перекинути це все максимально швидко та непомітно для української артилерії та батарей РСЗВ. Будь-які спроби налагодити понтонну переправу або якусь подобу поромного повідомлення знаходяться буквально під прицілом ЗСУ і не залишаються без відповіді. Тим більше, "західні" системи артилерійських озброєнь, які активно використовуються на цьому напрямі, можна сказати, з ювелірною точністю "відпрацьовують" закладені і давно відомі координати, залишаючись при цьому значною мірою недоступними для ворожих контратак. Я вважаю, на даний момент, існуючі сили противника, що утримують місто Херсон і околиці, дуже виснажені", - каже аналітик Михайло Казаров.

Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму, конфліктолог Богдан Петренко в коментарі IPress застерігає: "Руйнування Антонівського моста, які супроводжуються величезною кількістю заяв про перспективи наступу ЗСУ на Херсон, можуть говорити про дві взаємопротилежні речі: перше - про підготовку наступу на Херсон. Дійсно є перспективи відрізати шляхи сполучень і лишити правобережне угрупування російських військ без потенціалу вчасно поповнювати свої ресурси. В цьому випадку можливе оточення російського угруповання. Друге – це як відволікаючий маневр - росіяни вимушені підтягувати боєздатні сили до Херсону, відтягуючи їх від інших можливих важливих напрямків. Що зараз фактично і відбувається. Мета такої кампанії може бути різною - від послаблення росіян на всіх фронтах з метою унеможливити їх просування до підготовки наступу ЗСУ на якомусь іншому напрямку. Звичайно, росіяни можуть підготовити понтонні переправи, але їх знищення може бути ще швидшим, ніж мостів через Дніпро".

"Побачення на Антонівському мості"

Ситуація по Антонівському мосту, судячи з відкритих джерел, така: техніка та озброєння по ньому проходити не можуть, для цього наведені понтонні переправи в кількості від двох до п'яти штук. У разі повного дозволу мосту це стане для ЗС рф проблемою, якщо битва за Херсон набуде затяжного характеру. Про те, що ситуація для окупантів в області складна, говорить і втеча з області представників "Єдиної Росії", й останні випадки погіршення здоров'я аж до легального результату керівників місцевої колаборантської адміністрації.

За останні тижні Антонівський міст став основою нових інтернет-мемів, які відображають віру українців у Перемогу.

А популярний шефкухар Євген Клопотенко свій новий рецепт від 5 серпня не лише назвав "Антонівський міст", але і присвятив ЗСУ.

Втім, символізм вбачають у Антонівському мості і серйозні люди. Один з військових експертів, представник Збройних сил США вважає, що Антонівський міст і бої за Херсонщину стали для російських загарбників (ще одним після Чорнобаївки) символом їхнього безсилля. Екс-офіцер американського військового підрозділу "Navy SEALS" на умовах анонімності висловив IPress свою точку зору щодо ситуації на Херсонщині:

"Ситуація для російських військ, що окупують Херсон, є критичною. Міст через шосе М-14 та прилеглий залізничний переїзд блоковано українськими батареями HIMARS, внаслідок чого 42-а загальновійськова армія залежить від понтонного порома, що прилягає до залізничної естакади. Ці тонкі комунікації є єдиними логістичними зв'язками та можливостями для маневру, доступними російським військам на північному березі Дніпра. Партизанська та українська військова активність зростає; ці сили визначили вигідні цілі для українських HIMARS та інших високоточних боєприпасів. Російські джерела повідомляють, що солдати, котрі займають Херсон, розуміють, що вони відрізані. Порома, який намагається їх постачати, недостатньо, і у разі української атаки вони не зможуть переправитися через річку Антонівським мостом. Коротше кажучи, вони опинилися у пастці. Хоча прибуло деяке підкріплення, щойно російські склади боєприпасів було створено, їх було виявлено партизанами та обстріляно українською артилерією. Запаси продовольства та питної води закінчуються. У більшості випадків армію в такій ситуації було б евакуйовано. Але москва ухвалила політичне рішення утримувати місто. Боротьба за утримання Херсона буде складною, якщо не неможливою для росіян. І російські солдати на передовій це знають, навіть якщо кремль не в курсі".

Підрив Кримського мосту: плюси та мінуси ідеї

Звісно, успіх Антонівського мосту провокує на мрії і про аналогічну долю Кримського мосту, який також є стратегічним об’єктом для російських військ.

Михайло Казаров вважає, що атака на Кримський міст має бути дуже потужною, аби ця конструкція була знищена швидко: "Кримський міст є ще більш складною спорудою, ніж Антонівський. Він спроєктований з урахуванням водних течій і щоб його "скласти", може знадобитися вибух такої потужності, якої просто не досягти, не застосовуючи тактичні ядерні заряди. Його можна також "перфорувати" за допомогою реактивної артилерії, але саме "скласти" - це вже серйозна інженерна робота знадобиться, чи корабель-камікадзе з десятьма тонами вибухівки. Кримський міст це стратегічний об'єкт, який відповідним чином охороняється і всі, що залишилися, кораблі та підводні човни рф в акваторії Чорного моря безперервно несуть справжнє бойове чергування, захищаючи Кримський міст. Флот рф в акваторії Чорного моря "прикриває" стратегічно важливі ділянки, де знаходяться порти, включаючи наш Севастополь (Балаклавську бухту - другу за значимістю стоянку підводних човнів), Керч та низку інших військових об’єктів".

Є і інша позиція у військових аналітиків: розбити Кримський міст можливо після отримання та освоєння ракет ATAMAKS та спроби військ рф прорватися до Миколаєва. Або перед черговими військовими перемовинами "Рамштайн". Наприклад, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму, конфліктолог Богдан Петренко вважає, що "потенційний удар по Кримському мосту наразі виглядає як мед для української аудиторії. Але його знищення можливе лише у тому разі, якщо ми будемо мати реальний контрнаступ і відповідне озброєння".

Тож набираємося терпіння, допомагаємо ЗСУ та не втрачаємо сили духа.