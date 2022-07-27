Антонівський міст: за крок до знищення

Збройні сили України в черговий раз нанесли точних артилерійських ударів по Антонівському мосту під Херсоном. Він з'єднує місто з лівобережною частиною Дніпра, і, як вважається, до останнього часу міг бути важливим каналом доставки як російських військових, так і боєприпасів до окупованого росіянами Херсону, а також до регіону в цілому.

Звістка про точні влучання українських воїнів спочатку не підтверджувалися офіційно, ця інформація розповсюджувалася через місцеві соціальні мережі. Лише пізно ввечері 26 липня Оперативне командування "Південь" опублікувало інформацію про удар українських сил по Антонівському мосту. Пізніше це підтвердила керівник прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, підкресливши, що потрапляння в споруду були "філігранними".

Фото: пошкодження Антонівського мосту, Секретар РНБО О. Данілов у Facebook

За попередньою інформацією, міст отримав біля 10 нових пробоїн. Хоча на деяких його ділянках вже не залишилося, як-то кажуть, живого місця, проте міст все ще вистояв. Разом з тим, проїзд по ньому вже неможливий.

Така влучність стала результатом роботи американських РСЗВ HIMARS, яких в Україні налічується біля десятка. За офіційними даними, поки Україна володіє снарядами до цих установок, здатних точно вражати цілі на відстані до 80 км, і сподівається отримати до них ракети, здатні долати до 300 км. Про нові поставки найближчим часом мобільних комплексів HIMARS раніше оголошували представники американської сторони. Сьогодні було підтверджено наміри про передачу Україні ще 4 установок.

Цікаво, що чергові руйнування мосту були завдані на фоні заяв про підготовку контрнаступу ЗС на південному напрямку. Видання Politico повідомляло 26 липня з посиланням на голова Комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американськими конгресменами в Києві повідомив про те, що найближчі 3-6 тижнів стануть вирішальними у звільненні окупованих територій, йдеться і про південні регіони. Якщо цього не зробити, то надалі цього буде важко досягти.

Окрім того, дані про підготовку до контрнаступу підтвердив сьогодні керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. "Ситуація в Миколаївській області наразі контрольована. ЗСУ готуються до контрнаступу та доволі ефективно проводять попередні вогневі ураження ворожих цілей. Це всі ми бачимо по влучанням по Антонівському мосту", - цитує його інформагентство "Укрінформ".

В британський розвідці раніше повідомляли, що цей міст по суті являє собою ключову вразливість для армії російських загарбників. Контроль над ним, а також над іншими переправами через Дніпро, може стати ключовим переламним фактором для ходу бойових дій в цьому регіоні.

Експерти також висловлюють думку, що знищення мосту призведе до ситуації, коли армія рф опиниться в повному оточенні в районі Херсону, і в так званому котлі.

Водночас у соцмережах звернули увагу і на залізничний міст. Наразі інформація про його пошкодження є лише з боку окупантів. Так гауляйтер Кирило Стремоусов, який називає себе "заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області", повідомив, що рух Антонівським мостом у Херсоні закрито після удару збоку ЗСУ. Колаборант також заявив, що Збройні сили України зробили спробу завдати удару і по залізничному мосту в Херсонській області, який теж використовують окупанти в логістиці з тилом. Пізніше він повідомив, що і залізничний міст через Дніпро отримав пошкодження під час обстрілу.

Аналогічну інформацію видав і терорист та колишній ватажок так званої "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін.

Фото: УНІАН, допис Гіркіна-Стрєлкова у соцмережах

Виведення з ладу обох мостів - автомобільного та залізничного - означає, що логістика російських окупантів буде розтягнута щонайменше на 70 км, тепер через дамбу в Новій Каховці. А відтак робить пересування російських війсь вразливішим для ЗСУ.

Антонівський міст відкритий 24 грудня 1985 року, будівництво тривало 8 років. Він поєднує село Антонівка в передмісті Херсона з м. Олешки (раніше - Цюрупинськ), перетинає Дніпро та її ліву притоку Конку. Довжина мосту складає 1 366 м, ширина 25 м, з них проїзна частина 205 м, а пішохідні тротуари - по 1,5 м. Є одним з найдовших і найвищих мостів в Україні. Міст має 30 прогонів.

Раніше за добу через цей міст проїжджало до 10 тис. автомобілів.

Міст був захоплений російськими військовими на другий день після початку війни - 25 лютого. Питання хто винен у тому, що цей міст не було підірвано українською стороною, адже це значно би завадило армії загарбника просуватися далі вглиб України, поповнювати свої військові арсенали, досі залишається відкритим.