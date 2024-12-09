Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер

Том Купер всі вихідні провів, спостерігавши за Сирією. У неділю вранці він повідомив, що режим Асада впав. Та на повстанські сили чекає багато роботи, як-от відновлення постачання води, електроенергії та постачання товарів першої необхідності. Але, на думку Купера, це ще не кінець, адже підконтрольні Туреччині сили почали атакувати курдські формування на Півночі Сирії, а Ізраїль вирішив розширити "буферну" зону на Голанських висотах. Попереду ще багато подій, але з впевненістю можна сказати: росіян попросили із Сирії геть.

Навіть не знаю з чого почати, але давайте подивимось, до чого це дійде.

Якщо я правильно розумію, рано-вранці 8 грудня штаб КВО оголосив днем падіння асадівського режиму в Сирії.

Статуя Хафеза аль-Асада – багаторічного диктатора Сирії під час знесення в Хомсі.

Мабуть, варто почати з питання етнічних і релігійних меншин, бо, схоже, всі на "Заході" стурбовані виключно ними: як завжди, відколи британці, а потім французи завоювали цю територію, ще у 1918-1920 роках, саме тому, що вони становлять більшість місцевого населення, араби-суніти "не мають значення": "Сирія" – це "все про християн і таке інше"...

Гаразд. Для тих, хто (все ще) турбується про меншини, ще раз повторюю: КВО та його громадська влада – Уряд порятунку Сирії (УПС) – роблять усе можливе, щоб відновити постачання предметів першої необхідності. Пам'ятайте, що вони можуть це зробити лише на територіях, які вже перебувають під їхнім контролем. Наприклад: на територіях, що перебувають під контролем вже "приблизно тиждень", шиїтські мешканці Нуболя і Захри на північному заході Алеппо отримують продукти харчування. Жителі Ідлібу та Алеппо також забезпечуються їжею, водою (щонайменше 1-3 години на день) та електроенергією.

В інших місцях... о Боже...

Майте на увазі, що завдання забезпечення предметами першої необхідності ускладнюватиметься, оскільки все більше сирійських ВПО повертаються з таборів у західному Ідлібі й північному Алеппо, оскільки біженці повертаються з Туреччини, з Лівану, з Йорданії... Пам'ятайте: з населення, що налічує приблизно 20 мільйонів, послідовний наступ "асадівців", КВІР і росіян перетворив до 16 мільйонів сирійців або на біженців за кордоном, або на вимушених переселенців всередині Сирії.

Пам'ятайте, що Сирія була не лише спустошена баасистським правлінням з 1963 року, а особливо асадівським з 1970 року. Вона була бідною країною вже у 2000-х роках, а потім спустошена 13 роками неймовірно руйнівної війни. Країна не перебуває в ситуації, коли "підмітанням вулиць і перепідключенням ліній електропередач" не обійтися: вона потребує повної реконструкції, знизу догори. Наприклад, в останні дні свого правління в Алеппо, "навіть" асадівський режим був здатен постачати електроенергію у місто лише одну годину на день. Деякі райони забезпечувалися водою, можливо, тричі на тиждень. Звісно, місцеві жителі повідомляють, що після звільнення ситуація значно покращилася: знову відкрилися магазини, працюють банки. Але це лише Алеппо. Навіть станом на вчора, чи то "асадівці", чи то росіяни продовжували бомбити злиденних "внутрішньо переміщених осіб", які роками живуть у таборах біженців на північному заході Сирії.

Усе це означає, що перед ОКУ та УСБ зараз стоїть неймовірно складне, гігантське завдання: створення нової цивільної влади, відновлення основних функцій держави та суспільства, встановлення верховенства права та порядку. На все це підуть тижні й місяці, й, безумовно, це завдання не полегшить ані ендемічна корупція, що стала "нормою" у відносинах між органами влади, ані те, наскільки сильно розграбована країна, а ні те, що всі головорізи Асада – особливо так звана "Шабіха" (по суті, сирійська версія організованої злочинності, яка останні 13 років була на службі режиму) – переодягнулися з військової форми в цивільний одяг, щоб зникнути в темряві в останні кілька днів.

Економіка зруйнована: останнє десятиліття асадівський режим жив за рахунок спонсорства КВІР, який надавав йому мільярди доларів готівкою і кредитами, а також за рахунок виробництва каптагону і його контрабанди по всьому світу. За винятком телекомунікацій, більше нічого не працювало і не виробляло нічого корисного. Навіть заводи з виробництва бетону були зруйновані під час війни. Звісно, є ще банки і магазини, але по суті: економічні центри країни, такі як Алеппо і Хомс, лежать у буквальному сенсі в руїнах. Сирія перебуває в стані, який можна порівняти з тим, що можна побачити в різних постапокаліптичних фільмах.

Завдання відбудови Сирії вимагатиме багато переосмислення і від сирійців. Пам'ятайте, що за режиму Асада поліцейські були буквально ніким: вони сиділи на мотоциклах або в автомобілях на великих перехрестях і спостерігали за людьми та транспортом, що проїжджав повз них. Всі їх ігнорували, існувало щось на кшталт "самоуправління" дорожнім рухом з боку водіїв. Два покоління сирійських дітей виросли без звичайних шкіл: вони не знають нічого кращого.

...і якщо ви думаєте, що все це недостатньо вражає: сирійці також мають визначитися з політичним майбутнім своєї країни, і якою б вона не була, нова влада також має вирішити питання присутності іноземних військ із багатьох країн на сирійській землі. Тому що, якщо вони цього не зроблять, країна не відновить свій суверенітет, не всі вимушені переселенці й біженці зможуть повернутися в безпечне місце, і проблеми не закінчаться.

Те ж саме стосується притягнення Асада і його поплічників до відповідальності. Це також створить "мільйони" проблем на роки вперед. А потім фізичне і психологічне відновлення всіх жертв асадівського терору, десятків тисяч в'язнів його в'язниць (чудовий приклад – пілот ВПС Сирії, який відмовився бомбити Хаму в 1982 році: відтоді він перебуває в ув'язненні... або як щодо ув'язнених жінок, часто матерів маленьких дітей, які є наслідком багаторічних зґвалтувань?), тих, хто вижив на війні... пошук сотень тисяч людей, зниклих безвісти руками "асадівців", КВІРу та росіян... – і все це в той час, коли всі можливі внутрішні та зовнішні фанати Асада та путіна залишатимуться на волі.

Тому "рекомендовано до перегляду" ось тут: остання промова Асада на саміті Ліги арабських держав в Ер-Ріяді (те, що ви бачите у верхньому лівому кутку, – це масова страта палестинських чоловіків головорізами Республіканської гвардії Асада).

Підсумок: вибачте, але ця війна насправді все ще триває. Заява КВО про падіння асадівського режиму – це не що інше, як щось на кшталт "офіційної декларації про закінчення війни".

Перш ніж перейти до чогось на кшталт "переліку найважливіших подій", зроблю "застереження". Незалежно від того, що пишуть "авторитетні західні журналісти" в основних ЗМІ (чорт забирай, навіть такі, як Дженан Мусса, припускаються цієї помилки; і це не кажучи вже про десятки фанатів Асада і пропагандистів КВІР, які навмисно не перестають белькотіти цю маячню): КВО – головна повстанська сила – НЕ "підтримується Туреччиною". Не підтримується і не контролюється.

Якщо є сумніви, перевірте час їхніх дописів: більшість повідомлень у соціальних мережах і мейнстрімних ЗМІ, які белькочуть нісенітниці, відстають від подій щонайменше на 24, а часто на 48 і навіть більше годин.

Як завжди, з півночі на південь... росіяни прискорюють свою евакуацію

Манбідж... Підконтрольна Туреччині Сирійська національна армія (SNA; і так, ця частина повстанців контролюється Туреччиною) продовжила наступ на територію, яку утримують підтримувані США PKK/YPG/SDF. Тобто, як виглядає на сьогодні, відповідні органи влади Сполучених Штатів, тобто Пентагон через Центральне командування (ЦЕНТКОМ) і Командування сил спеціальних операцій (ССО) – підтримують PKK/YPG/SDF у Сирії, без сумніву, але "не скрізь". Очевидно, вони не вважають цю частину Сирії сферою своєї відповідальності. Саме тому США не мають там військової присутності. Була у росіян і "асадівців", але вони втекли. Тому Ердоган може не лише віддати наказ SNA атакувати Манбідж, але й підтримати його вогневою підтримкою турецьких збройних сил. Результат: два села, звільнені вчора SNA, плюс додаткові, хоча й мінімальні, просування вниз по західному березі Євфрату.

Дейр-аз-Зор... У сирійських соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що PKK/YPG/SDF залишили найбільше місто на сході/північному сході Сирії. PKK/YPG/SDF ("офіційно") заперечують це. Тим не менш, КВО оголосило про "просування у західній частині Дейр-аз-Зора і початок входження в місто".

Ідліб та Алеппо. "Для довідки": лише за останні 11 днів від асадівських та російських бомб загинуло 200 цивільних осіб.

Латакія... У сирійських соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що "асадівці" втекли зі своїх позицій на півночі Латакії: відступили в напрямку міста. Це поки що не підтверджено. Чекатимемо на новини протягом дня.

Є також повідомлення, що Асад втік не в ОАЕ, а в Латакію. Відповідне посилання тут, "для довідки". Подивимося, що з цього вийде.

росіяни прискорюють свою евакуацію з авіабази "Хмеймім" за допомогою транспортних літаків Ан-124 та Іл-76 (які використовують для цього повітряний простір Туреччини).

Хама... Святкувала всю ніч...

Хомс... Був оголошений звільненим КВО і святкував всю ніч. І якщо є якісь сумніви: коли "навіть" позаштатні сирійські журналісти та активісти, які ведуть репортажі (тільки) арабською мовою, починають вести репортажі з Годинникової площі в Хомсі, то можна бути на 1000% впевненим: Хомс вільний від асадизму.

Аль-Кусейр... Це місто за 30 км на південний захід від Хомса, неподалік від кордону з Ліваном. Саме тут "Хезболла" здобула свою першу велику перемогу над повстанцями на початку 2013 року. Три дні тому "Хезболла" (дехто каже, що її спецпідрозділ "Радван") пройшла цей район на шляху на допомогу "асадівцям" у Хомсі, потім ізраїльтяни повідомили, що завдали удару з повітря, потім ліванські прихильники "Хезболли" повідомили, що війська втекли назад через кордон. Так чи інакше, Аль-Кусейр наразі перебуває під контролем КВО.

Пальміра... Перебуває під "контролем повстанців": очевидно, під контролем Вільної сирійської армії, яку підтримує США. Тим не менш, вчора вдень і ввечері війська КВО зробили значне просування у цьому районі: я просто не впевнений на 100%, хто саме де знаходиться.

Дамаск... Був оголошений звільненим КВО... Джоулані (лідер КВО) суворо заборонив своїм військам навіть наближатися до будь-яких державних установ. Якщо ви бачите на відео, як туди входять озброєні люди, це або не представники КВО, або формування з півдня, які не звикли до дисципліни КВО.

Протягом вечора повстанці дісталися до сумнозвісної в'язниці "Седна" і почали звільняти ув'язнених. Те ж саме відбулося і в Адрійській центральній в'язниці, а кадри звідти... зітхання...

Смішно спостерігати за нескінченними бідами адміністрації Байдена у Вашингтоні: вони очікують, що режим Асада впаде за лічені дні...

(Звісно) це (не) кінець.

Ізраїль, хто ж іще, перебуває в процесі "розширення своєї буферної зони" навколо окупованих (і незаконно анексованих) Ізраїлем Голанських висот.

Ізраїльські сухопутні війська за підтримки повітряних ударів завойовують ще більшу частину Сирії (на додаток до Голанських висот), у північній Кунейтрі. З учорашнього дня всі провінції Кунейтра, Дераа і Сувейда перебувають під контролем повстанців, решта асадівських формувань роззброєні. Отже, волею-неволею: це агресія і чергове захоплення території.

Крім того, ізраїльські повітряно-космічні сили (IASF) завдають авіаударів по провінції Дераа (очевидно, в районі Інхіл і Шейх-Міскін), а авіація Хелхлех – по північно-західній провінції Сувейда. "Ахрар Хоран" повідомляє, що авіаудари знищили військові склади в Тель-Хамаді й Тель-аль-Тілабі.

В інших місцях...

За допомогою сервісів на кшталт Flightradar24.com можна було відстежити політ над Сирією кількох транспортних літаків Іл-76 Повітряно-космічних сил вартових ісламської революції або ВПС Ісламської Республіки Іран (IRIAF). Подейкують, два з них були відхилені ВПС Ізраїлю. Проте цей літак пройшов повз Хомс:

Манбідж... Підтримувана Туреччиною SNA повідомляє про прорив лінії PKK/PYD/YPG/SDF і значне просування в Манбіджі. Дійсно, є повідомлення, що Манбідж вже під їхнім контролем.

Ракка. У Раккі відбувається народне повстання проти PKK/YPG/SDF.

Дейр-ез-Зор. Протягом ночі Демократичні сили Сирії стрімко просунулися у західну частину провінції Дейр-аз-Зор. Станом на полудень за місцевим часом вони з'єдналися з племенами, які підняли повстання проти PKK/PYD/YPG/SDF на північ і південь від міста Дейр-ез-Зор.

США не відреагували, але саме Ізраїль завдає повітряних ударів по повстанцях, наприклад, в районі Маядін.

Латакія. КВО надало росіянам 48 годин для завершення евакуації авіабази "Хмеймім" та інших військових об'єктів у Сирії. У неділю рано-вранці сили КВО увійшли до міста Латакія. Я часто прогулювався вулицею, яку видно на цьому відео: вона знаходиться всього за 20 хвилин їзди від АБ "Хмеймім" (звісно, у звичайному місцевому русі). Першу статую Хафеза Асада вже прибрали.

"Тупоголові командири" з москви повідомляють, що "наразі немає жодної серйозної загрози безпеці російських військових баз у Сирії". Виникає питання, чому українське ГУР повідомляє, що російська Середземноморська флотилія супроводжує вантажні судна, які беруть участь в евакуації. Або чому льотчик ВКС капітан Ілья Туманов, якого цитують у російських соціальних мережах, повідомляє про це:

"Ми йдемо із Сирії. Почалася підготовка до виведення техніки".

"Сирія закінчилася. Турки взяли Сирію без бою".

"Схоже, ми домовилися з Туреччиною. Сирія тепер їхня. Ми знову отримали удар у спину".

(Насправді, "вони" досягли домовленості з КВО: Туреччина не має права голосу в цьому питанні – за винятком надання дозволу на проліт).

...і, "звісно", США "ретельно стежать" за тим, що відбувається з росіянами в Сирії. Це літак Boeing P-8A Poseidon (морський патрульний літак; військова версія Boeing 737) ВМС США "в повітрі" біля сирійського узбережжя.

Масіяф... Це те, у що мені дуже важко повірити: за повідомленнями, в суботу ввечері в місто Масіяф увійшла КВО.

Масіяф був одним із трьох опорних пунктів "російського трикутника": Хмеймім – Масіяф – Тартус. Основна концентрація російських військ у Сирії з 2015-2016 років (настільки, що навіть КВІР і "Хезболла" перенесли деякі зі своїх найважливіших баз у цей район, щоб "обійняти" росіян, в надії, що ізраїльтяни не будуть бомбити їх там, тому що вони "занадто близько до росіян").

Масіяф також був розсадником асадизму. Але, як сказано у звіті, він був взятий "без бою".

Гаразд, почекаємо на підтвердження...

Дамаск... дещо для тих, для кого тільки це має значення: християни в Дамаску святкують раннє Різдво (і так, на задньому плані видно церкву: по всьому місту десятки церков, і так буде і в майбутньому).

Англомовний відеорепортаж Зейни Ходр ("Аль-Джазіра") з одного з палаців Асада в Дамаску.

З іншого боку, повідомляється, що Центральний банк мародерять. Примітно, що поблизу немає повстанців (вони отримали наказ триматися подалі від будь-яких офіційних установ).

Так само іранський телеканал Press TV повідомляє, що "бойовики" штурмують посольство Ісламської Республіки Іран в Дамаску.

Тим часом тривають пошуки таємних в'язниць асадівського режиму. Наприклад, дві з них були розташовані в передмісті Дамаска:

"Джерело, яке раніше інспектувало ці дві в'язниці та знає їх точне розташування, повідомило, що з цих двох жахливих в'язниць, місцезнаходження яких невідоме багатьом сирійцям, перебуває велика кількість ув'язнених, які повинні бути звільнені. Джерело надало Заман аль-Васл координати і точний опис розташування двох в'язниць, закликаючи до негайного звільнення ув'язнених, які перебувають у них. Джерело додало, що піднявшись на кілька сотень метрів по дорозі між аеропортом "Меззех" і палацом, ми опинимося перед величезною секретною в'язницею, розташованою ліворуч від того, хто піднімається. Якщо ми продовжимо йти ще кілька сотень метрів, то побачимо ще одну секретну в'язницю, праворуч, пов'язану з Управлінням безпеки Республіканської гвардії".

Не дивно, що КВО запровадило комендантську годину в Дамаску, яка починається о 16:00 за місцевим часом і закінчується о 05:00 наступного ранку (так само, як це було зроблено в Алеппо приблизно тиждень тому, і це, безумовно, необхідно, щоб запобігти подальшому зростанню хаосу).

Від себе особисто: стає страшно дивитися відео з різних в'язниць і розуміти, що я... сподіваюся знайти ту чи іншу людину, яка зникла десять або більше років тому... Принаймні так само дивно, як і те, скільки акаунтів у соціальних мережах прихильників Асада більше "не існує", або ж вони зараз бурмочуть про "режим" (після того, як видалили всі свої дописи за останній тиждень, або навіть місяці)...

Джерело та ще джерело