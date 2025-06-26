Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер

Том Купер як завжди з їдким сарказмом описує операції США та Ізраїлю проти Ірану, які не досягли жодних результатів, оскільки Іран може відновити збагачення урану де-інде протягом року. А операція США, якщо керуватися логікою Ізраїлю та кількістю вбитих іранських генералів, була взагалі провалом, оскільки ніхто не загинув…

Згідно з красномовним і вишуканим наказом шановного президента Сполучених Штатів (а доданий нижче скріншот є справжнім, це не жарт і не мем), Ізраїль припинив атакувати Іран.

... таким чином закінчилася "12-денна війна".

Водночас, згідно з оцінками американських спецслужб, які просочилися в американські ЗМІ, бомби GBU-57, скинуті літаками B-2, навряд чи знищили Фордо.

Вони, ймовірно, пошкодили лише один із двох основних залів, де розташовані каскади з центрифугами в Натанзі.

Згідно з оцінками Ізраїлю (опублікованими на каналі I24), Фордо можна знищити лише "зсередини".

Щоб бути впевненим: це попередні оцінки. Можливо, навіть найгірші сценарії.

Факт: якщо хтось не зайде в усі три об'єкти і не перевірить... ех... ми навряд чи дізнаємося про це найближчим часом.

Тим не менш, схоже, що мета Ізраїлю щодо знищення, демонтажу.., називайте це як хочете, іранської ядерної програми провалилася.

Хоча б тому, що Іран отримав понад 408 кг урану, збагаченого до 60% (достатньо для 20 пристроїв); а також можливість відновити свої основні об'єкти або побудувати нові (наприклад, десь далі на сході Ірану, тобто поза межами досяжності Ізраїлю).

Дійсно, за попередніми оцінками США та Ізраїлю, Іран може повністю відновити свою програму протягом шести-дванадцяти місяців (приблизно стільки ж часу знадобилося Ірану, щоб повністю відремонтувати все, що було зруйновано Ізраїлем у 2024 році).

На додаток до цього, близько години тому Меджліс проголосував 221:0 (плюс 1 утримався) за призупинення співпраці Ірану з МАГАТЕ.

Звісно, це ще має бути підтверджено Радою вартових (вищою духовної владою), але країна, таким чином, також знаходиться на найкращому шляху до виходу з ДНЯЗ.

...тоді як Ізраїль "не має іншого вибору", як порушити перемир'я з Хезболлою (бомбардуючи південь Лівану та частини Сирії).

І продовжувати геноцид палестинців, за власними оцінками Ізраїлю, кількість палестинців, вбитих з жовтня 2012 року, перевищила 370 тисяч.

Це не "дані міністерства охорони здоров'я в Газі, контрольованого Хамасом", і не дані Гарвардського університету, а дані з Гарвардського набору даних. Тобто цифри, засновані на оцінках ізраїльської військової розвідки.

Тим часом, єдина проблема Ірану (невеличка проблема) щодо відновлення після бомбардування Ізраїлем буде фінансування.

Зверніть увагу, що через масштабні санкції США та Європи країна продає до 80% своєї нафти та газу КНР, а КНР платить власною валютою...

...яка так суворо контролюється, що іранці можуть витрачати її тільки в КНР...

Інакше кажучи: з практичної точки зору Іран є китайською колонією, якою управляє КВІР.

Поки я підраховую витрати: цікаво спостерігати, як ізраїльтяни хваляться кількістю вбитих іранських військових офіцерів і 14 ядерних вчених, вказуючи на те, що іранці вбили лише 29 ізраїльтян...

...не можна уникнути висновку, що за такими показниками удар США по Ірану був повним провалом... – тому що ніхто не загинув...

...що нагадує мені, що через агресію Ізраїлю проти Ірану армії Ізраїлю довелося вивести до 50 % своїх військ із сектора Газа ("для посилення оборони на півночі та сході").

Як наслідок, третя і остання ізраїльська операція проти Хамасу в секторі Газа вичерпалася, Хамас все ще має близько 60% своєї довоєнної сили, а армія Ізраїлю зазнає там додаткових втрат...

Підсумок: багато диму та вогню, але нічого не вирішено. Хіба що відтерміновано.

...як завжди в наші часи...

…що нагадує мені, як смішно спостерігати за всіма цими вигуками на підтримку війни в США, Європі, Ізраїлі, Ірані, Індії та інших країнах…

…особливо в країнах, де люди вперто переобирають XY-те покоління політиків, яким (вправно) платять за те, щоб вони (буквально) підтримували статус-кво…

…але все одно очікують іншого результату.

Чоловіки (і жінки), нам усім так добре, що й сказати не можу…

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