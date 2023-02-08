У сьогоднішньому зведенні Том Купер розповідає про гостру ситуацію біля Красної Гори. Експерт не вперше дає рекомендацію для окремих українських командирів берегти своїх солдатів, або йти займатися іншими справами. Том Купер також не вітає "полювання на міністра оборони Резнікова".

8 лютого 2023 року. Бувають дні, коли новини просто виводять мене з себе. На тлі землетрусу-катастрофи на півдні Туреччини та (забутої і покинутої, але все ще населеної 3,5 мільйонами біженців) північно-західної Сирії, вчорашній день був одним із таких і ще з кількох причин. Їхня суть – незаплановане "оновлення" ситуації в районі Бахмута.

"Та гора" над Благодатним. Поки всі в Україні були зайняті або святкуванням однієї оборонної перемоги в районі Вугледара за іншою, або полюванням на міністра оборони Резнікова (очевидно, з метою його заміни на одного з "ручних самовисуванців"), останні кілька днів ЗСУ проводили "ротацію" своїх підрозділів в районі Бахмута.

По суті, українці вивели більшу частину гарнізону і ввели кілька свіжих підрозділів. Точніше: свіжі підрозділи були введені на позиції "позаду" (тобто на заході), на північ і на південь від міста, і дуже мало – у сам Бахмут.

Наприклад, одна бригада була виведена з Красної Гори і була спроба замінити її іншою. В іншому випадку "завели" 113-ту і 127-му бригади територіальної оборони. Перша з них, разом із частинами 4-ї та 17-ї танкових бригад, була розгорнута на вершині "того самого" пагорба над Благодатним, на північ від міста.

Звісно, оборонні споруди там були добре побудовані... Я вже збився з рахунку, які бригади там дислокувалися за останні 5-6 тижнів. А за ними – нова лінія оборони, побудована на вершинах пагорбів на всьому шляху від Васюківки на півночі, принаймні до М03 на півдні. Але, як командири "Соледарського дебатного клубу" вже повинні знати, – причому краще, ніж 1+1=2 – росіяни ретельно стежать за пересуванням військ ЗСУ, і на 19358% впевнені, що атакують завжди і всюди, де відбувається така ротація.

Саме так і сталося. Результат: один український батальйон втратив багато людей у Красній Горі, і повністю зруйноване село теж. А потім інший батальйон був значною мірою розгромлений і, на радість усім можливим фанатам путлера в соціальних мережах, "вагнер" (де "вагнер" стверджує, що це був саме він, але ніхто навіть не може бути впевнений, що це дійсно був "вагнер") потім просунувся через обидві українські лінії оборони вздовж усього пагорба в західному напрямку, майже досягнувши траси М03 і Залізнянського…

Звичайно, була негайна реакція кількох бригад ЗСУ (досі?) в цьому районі: 30-та механізована і 219-та танкова бригади за підтримки 40-ї та 45-ї артилерії контратакували і розрізали на шматки наступаючих росіян, відновивши лінію фронту. Настільки, що нечисленні росіяни, які повідомляли про початковий успіх, швидко прибрали свої пости, а "вагнер" та/або вдв/всрф залишили після себе десятки трупів…

Однак, у свою чергу, ЗСУ втратили щонайменше дві M777, уражені вогнем російської артилерії, щонайменше дві БМП, підбиті ПТРК, і були надто зайняті, але не змогли завадити захопленню росіянами території М’ясокомбінату, а також школи №10 на північному сході Бахмута.

Я, звичайно, ніхто, і чудово розумію, що декого вже дратують мої "скарги" на ведення ЗСУ цієї битви. І я можу зрозуміти: якщо в тому, що там відбувається, є якась "вища мета", насправді незрозуміла мені, але очевидна тим, хто командує (чи то в Генштабі, чи то в ОК "Схід", чи то генерал-полковнику Сирському?). Наприклад, щось на кшталт "заманювання росіян у пастку з метою нав'язати їм виснаження", про що часто повідомляли в Україні протягом останніх кількох тижнів. Це вже робилося неодноразово, і мене це цілком влаштовує.

Але навіщо тоді нав'язувати виснаження власним військам, а потім ще й бійцям територіальної оборони, які менше підготовлені, не так добре оснащені й не мають такого досвіду, як "регулярні" ЗСУ?

Яка мета розгортання таких підрозділів на одній із найбільш критичних ділянок фронту? Чи замислюється хтось у вищих ешелонах влади над тим, які наслідки це матиме у той час, коли ЗСУ та Національна гвардія шукають добровольців для створення близько 14 нових бригад? Який меседж таких невдач? "Приходьте до нас, щоб наші “суперрозумні стратеги” могли використати вас як гарматне м'ясо?"

Дайте вгадаю: з цим розберемося "після війни"...

Бережіть своїх солдатів, панове: кожен із них – людина, з ім'ям і сім'єю. Не можете – йдіть, будь ласка, шукайте собі іншу роботу.

Принаймні за словами росіян, зараз це остання дорога, яка залишається вільною для ЗСУ в Бахмут і з Бахмута: вони стверджують, що і М03, і дорога на Костянтинівку перебувають під їхнім "вогневим контролем".

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